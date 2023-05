Jenže Tachov, který zatím v soutěži ztratil jen dva body za bezbrankovou remízou v posledním kole podzimu ve Zruči, udržel neporazitelnost i v páteční předehrávce 25. kola na hřišti Chotíkova. Po brance kanonýra Hudce, jehož trestný kop ze 74. minuty zaplul až do sítě, aniž by ho někdo tečoval, vyhrál 1:0. Soupeři tak odskočil už na rozdíl šestnácti bodů. Pokud to tak zůstane i po příštím kole, může Tachov slavit návrat do divize.

„Ještě nám nějaký ten bodík chybí. Aby to bylo jisté, potřebujeme zvládnout ještě jeden zápas,“ usmál se tachovský kouč Jaroslav Pták. První šanci budou mít jeho svěřenci už v neděli 13. května od 17 hodin doma proti béčku Petřína.

O vítězství jeho týmu v Chotíkově rozhodl nejlepší střelec krajského přeboru Lukáš Hudec. „To je faktor, který nám nesmírně pomáhá. Tyhle centry na zadní tyč hodně trénujeme, byl to záměr,“ pochvaloval si trenér FK Tachov.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jinak ale utkání 150 divákům příliš fotbalové krásy nenabídlo. „Tachov byl v kombinaci o chlup lepší, víc si věřil. Ale bylo to utkání bez šancí. Víceméně se vše odehrávalo uprostřed hřiště,“ potvrdil i hrající trenér Chotíkova.

S tím souhlasil i jeho tachovský protějšek. „Bylo to bojovné utkání, oba týmy vycházely ze zajištěné obrany,“ říkal Jaroslav Pták, který si však postěžoval na kvalitu hřiště v Chotíkově. „Že nechají takhle vysoký trávník…,“ nechápal. „Jestli to byl nějaký taktický záměr, tak mně to přijde až směšné,“ doplnil.

„Nám chyběla větší kvalita ve finální fázi,“ posteskl si hrající kouč Chotíkova. Ani hosté z Tachova ale neměli příliš šancí. „Nakonec rozhodla jedna standardka, ze které jsme inkasovali. A to vždycky zamrzí. Zvlášť když se na to den před zápasem připravujete,“ litoval Petr Kučera. „V první půli tam bylo několik situací, při nichž jsme mohli jít sami na bránu, ale rozhodčí to vždy viděli jako ofsajd,“ dodal hrající kouč Chotíkova.

Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1.

Jeho šance na první místo už se teď pohybují pouze v oblasti teorie. „My jsme měli pro jara dva cíle. Porazit Tachov, což se nám nepovedlo, a druhým bylo udržet se na bedně. Ale teď říkám, že už je to málo. Chceme být druzí,“ postavil před svůj tým Petr Kučera nový cíl.

Třetí béčko plzeňského Petřína ztrácí po pátečním vítězství nad Nýrskem (3:0) na Chotíkov dva body, ale má o zápas víc. Druhý tým tabulky čeká už ve středu od 18 hodin dohrávka v Tlumačově. Dost možná se bude o stříbru rozhodovat až v předposledním kole, kdy hraje Chotíkov na Petříně.

Tachovský kouč ještě napsal v noci do redakce Deníku

„Radost nám nezkazilo ani nechutné, psychopatické jednání domácího hráče č. 8, který nám po utkání přišel nadávat do kabiny, což jsem ještě za dobu působení ve fotbale nezažil. Neuvěřitelné, nicméně myslím si, že by se to dalo léčit, máme myslím kvalitní lékařskou péči a určitě by stálo za to, aby ten člověk vyhledal odbornou psychiatrickou pomoc. Mám z toho zápasu hodně smíšené pocity, hrálo se na trávě, která neviděla sekačku minimálně 14 dnů, a tak na závěr vzkaz do Chotíkova, výška trávníku na fotbal by měla být cca 2,5 cm. V Chotíkově byla cca 12 cm. A na tom se fotbal hrát pořádně nedá, možná jen "kopaná" což byl zřejmě záměr domácích. S tímto přístupem se nedivím, že tam chodí pravidelně 40 diváků. Na tento zápas jich bylo asi 50, z toho asi 15 bylo našich." Jaroslav Pták, trenér FK Tachov

FC Chotíkov 1932 – FK Tachov 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 74. Hudec. Rozhodčí: Krůs – Fillinger, Šimek. ŽK: 4:3. Diváků: 150. Sestava Chotíkova: Bejdák – Buchta, Kellner, Klepal, Kučera, Lopata (70. Denk), D. Míka (84. Vomáčka), Rozboud, Vild (66. M. Míka), Vlk, Sluka (84. Cirok). Trenér: Petr Kučera. Sestava Tachova: Langr – Bulaiev (54. Mráz), Habart, Viterna, Lanfranchi (90. Nieves), Hudec, Vejvoda, J. Šroub, Sláma, Braun, Šuranský. Trenér: Jaroslav Pták.

