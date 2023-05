Kouč Tachova si stěžoval na vysokou trávu, Chotíkovu se zdálo až příliš ofsajdů

„Podle mého názoru jsme byli o trochu lepší než domácí a zápas jsme zvládli takticky lépe, než oni. Radost nám nezkazilo ani nechutné, psychopatické jednání domácího hráče č. 8 (hrající trenér Petr Kučera - pozn. autora), který nám po utkání přišel nadávat do kabiny, což jsem ještě za dobu působení ve fotbale nezažil," uvedl zkušený tachovský trenér a vyzval Kučeru, aby se šel léčit.

„Myslím si, že by se to dalo léčit. Máme kvalitní lékařskou péči a určitě by stálo za to, aby tento člověk vyhledal odbornou psychiatrickou pomoc," pálil ostře do afektovaného chování chotíkovského kouče.

Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Jaroslav Pták, jehož družina má pár kol před koncem sezony náskok na druhý Chotíkov v podobě nedostižných šestnácti bodů, se opřel i do trávníku v chotíkovského areálu. „Hrálo se na trávě, která neviděla sekačku minimálně čtrnáct dnů, a tak na závěr vzkaz do Chotíkova: výška trávníku na fotbal by měla být cca 2,5 cm. V Chotíkově byla cca 12 cm. A na tom se fotbal hrát pořádně nedá, možná jen "kopaná", což byl zřejmě záměr domácích. S tímto přístupem se nedivím, že tam chodí pravidelně 40 diváků," rýpl si Pták do soupeře.

VIDEO: Neskutečná frajeřina! Brankář Merklína dal gól z vlastní poloviny hřiště

Jeho slova ale nenechala klidným trenéra Chotíkova Petra Kučeru. „Myslím si, že máme jedno z nejlépe připravených hřišť v celé soutěži. Tráva sice nebyla vysoká 2,5 cm, ale byla úplně normální. A že naše hřiště nevidělo sekačku 14 dní? Ještě den před zápasem při našem tréninku náš správce, který kolikrát leze po hřišti po čtyřech, trávník sekal," dušoval se Kučera, který se vrátil i ke slovům tachovského trenéra na jeho osobu.

Řval jsem, ale vyprovokovali mě, říká chotíkovský trenér

„Pan Pták sice řekl část B, ale úplně zapomněl na to, co mému jednání předcházelo. Samotný zápas sice byl malinko vyostřený, vždyť šlo o souboj dvou nejvýše postavených týmů tabulky, ale za mě to proběhlo úplně v klidu. Po zápase jsme si podali ruce a šli do kabin. Zhruba po patnácti minutách, kdy jsem vylezl ze sprchy, mě kluci upozornili na to, že na dveřích tachovské kabiny je velká A4 s mým jménem a posměšnými vzkazy na mou osobu," vysvětlil Kučera, který se na psaníčka šel samozřejmě podívat i osobně.

VIDEO: Vítězná branka tachovského Lukáše Hudce

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Tak jsem to strhnul a vlétl do kabiny soupeře a začal řvát, co si to (hosté) dovolují. Pan Pták mluvil o tom, že moji reakci ještě nikdy v životě nezažil, ale já zase nikdy nezažil to, co Tachovští vylepili na dveře kabiny," poukázal sedmatřicetiletý fotbalista. „Za mě byla moje reakce zcela adekvátní," uvedl.

1/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 2/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 3/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 4/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 5/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 6/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 7/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 8/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 9/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 10/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 11/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 12/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 13/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 14/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 15/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 16/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 17/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 18/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 19/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 20/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 21/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 22/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 23/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 24/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 25/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 26/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1. 27/27 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1.

Celá situace asi vznikla tím, že chotíkovský kouč Petr Kučera prostřednictvím médií vyhlásil před startem jarní části sezony krajského přeboru dva hlavní cíle - udržet se na bedně a porazit Tachov. Druhý cíl se mu ovšem splnit nepodařilo.

Hegemon celého kraje díky brance fantastického Lukáše Hudce vyhrál 1:0 a v letošní sezoně zůstává i nadále neporažený. Tachov letos ztratil jen dva body za remízu ve Zruči v posledním podzimním kole a má velkou šanci vyhrát ještě krajský pohár, kde postoupil do finále. Zisku tzv. doublu je velmi blízko.

Pokud nebudeme jezdit po zadku, nezachráníme to, uvědomuje si kapitán