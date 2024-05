Středeční dohrávka 17. kola fotbalové I. A třídy mezi domácím Slavojem Koloveč a Startem Luby zase o kousek přiblížila nováčka soutěže k vysněnému postupu do krajského přeboru. Koloveč vyhrála 6:2 a na prvním místě tabulky má už pětibodový náskok před druhými Křimicemi a sedmibodový na třetí Horšovský Týn. Slavoj vedl po první půli 3:0, po změně stran zvyšoval na 6:0, ale Luby v poslední desetiminutovce zápasu dvěma góly snížily. První dvě branky domácích vstřelil bývalý prvoligový fotbalista Peter Grajciar.

I. A třída, 17. kolo: Slavoj Koloveč - Start Luby 6:2, 1. května 2024. | Video: Martin Švec

"Výsledek vypadá přesvědčivě, ale v první půli, kterou jsme vyhráli 3:0, byly Luby nebezpečné a docela nás provětraly. Podržel nás gólman a rozhodla kvalita Petra Grajciara, který dvěma krásnými góly zápas, nechci říct zlomil, ale naklonil na naši stranu a do poločasu jsme dali ještě třetí gól," řekl trenér Kolovče Martin Steinbrücker.

Luby to nezabalily ani za stavu 6:0 pro Slavoj a zápas zkorigovaly na 6:2. "Ale jsem spokojený s výhrou, protože Luby jsou nepříjemný soupeř, který dokáže potrápit favority. Tři body z utkání s nimi jsou určitě dobré. Kluky pochválím," uvedl Steinbrücker.

V nedělním 25. kole hostí Slavoj Tlučnou (14.00) a pak ho čekají čtyři zápasy za sebou proti týmům od druhého do pátého místa tabulky I. A třídy. Po této sérii budou zývat jen dva zápasy do konce sezony.

"Je dobře, že si to rozdáme mezi sebou. Rozhodne momentální kvalita a forma, protože ty mančafty jsou podle mě vyrovnané. Vedeme o pět bodů, takže to máme ve svých rukou, což je důležité. Budeme se snažit uhrát si postup co nejdříve," prohlásil Martin Steinbrücker.

