Je těžké dát čtyři góly v jednom zápase v I. A třídě?Při jednom gólu jsem měl štěstí, že balon s odrazem padl do brány. Jeden gól jsem dal z penalty, na kterou jsem si věřil. Penalty kope náš kapitán Falout, ale je po zranění kolene, takže nastupuje na posledních pár minut. V ostatních případech jsme to s klukama sehráli velmi dobře.

Jakou nejvyšší soutěž jste hrál?

Třetí ligu v Domažlicích.

Poprvé v čele kanonýrů. Nikdy jsem nebyl extra střelec, směje se Falout

Jakého klubu jste odchovanec?

Horšovského Týna. Ve starších žácích si mě vzal trenér pan Sladký do Domažlic, kde se rozjela moje kariéra, protože jsem se tam trochu vykopal. V mládeži U17 a U18 jsem hrál ve Viktorii Plzeň. Dva roky na to jsem se vrátil do Domažlic, s nimiž jsme z divize postoupili do třetí ligy. Pak jsem hrál šest let v Německu Kreisligu, z níž jsme postoupili do vyšší soutěže srovnatelné u nás s divizí. V ní jsme vydrželi pouze rok, protože jsme neměli hráče na tuto soutěž a dostávali jsme hrozné dardy (smích). Po návratu do Čech stále dostávám nabídky, abych odešel do Německa, ale zatím mě to tam netáhne, i když tam pracuji.

Po pěti kolech jste třetí v tabulce I. A třídy. Co tedy Horšovský Týn a postup do krajského přeboru?

Po poslední sezoně jsme si všichni sedli a domluvili se s vedením, že chceme postoupit do krajského přeboru. Zázemí máme super. Postup se od nás čeká a my to teď musíme splnit, protože jsme se na něčem domluvili. Chceme toho dosáhnout i kvůli fanouškům. Myslím si, že současný kádr Týna má na krajský přebor.