"Na konci sezony bych chtěl být alespoň na deseti gólech. To bych považoval za dobrou práci. Většinu branek dávám nohou a z penalt, ale teď se mi podařilo prosadit se ze hry," řekl 22letý fotbalista Staňkova, který vyrovnal osobní rekord v počtu vstřelených gólů v jednom zápase.

Staňkov proti Kralovicím prohrával 0:2 a 1:3, ale vyhrál 4:3. "Hráli jsme výborně, kombinačně a na balonu. Pomohla nám posila (Emmanuel Tolno, pozn. aut.), která dala dva góly a na jeden přihrála. Takže tři body jdou hodně za ní. Pak se chytli i ostatní," vysvětlil příčiny výhry fotbalista Staňkova.

"Emmanuel Tolno byl v útoku výborný. Dostal balon a dal dvě branky v jednom utkání, což se u nás často nestává," pochválil nového spoluhráče Pitipáč, který hraje na pozici pod hrotem nebo středního záložníka.

V dalším kole (neděle, 15.00) hraje Staňkov doma se Smíchovem Plzeň, který je čtvrtý.

Jak vidí mladý fotbalista šance Staňkova na záchranu? "Uvidí se hned v neděli, jestli bodově navážeme na zápas s Kralovicemi. Čeká nás těžký, ale důležitý domácí zápas se Smíchovem Plzeň. Doufám, že neprohrajeme, abychom se od toho odpíchli do následujícího kola," prohlásil Pitipáč.

Nejvyšší soutěž mužů hrál krajský přebor za Staňkov, kde s fotbalem i začínal.

"Na střední školu jsem odešel do Plzně a nastoupil jsem do dorostu Petřína, kde jsem hrál tři sezony divizi a druhou ligu. Čtvrtá sezona byla covidová. Poté jsem se vrátil do Staňkova, který hrál krajský přebor," popsal Tomáš Pitipáč.