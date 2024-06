Pozici nejlepšího klubového střelce si užívá. "Hodně si dobírám naše útočníky, kterým není úplně příjemné, když jim předám aktualizovanou tabulku střelců po zápase, ve kterém vstřelím gól," pravil s úsměvem fotbalista Startu Tlumačov.

Na oplátku ho spoluhráči zkasírují za dosažený hattrick. "Asi budu muset v práci udělat nějaký přečas," vtipkoval Šindelář.

Za obrozením mužstva, které se z předposledního místa vydrápalo na jedenáctou příčku, vidí semknutí kabiny, díky čemuž se vylepšilo fungování mužstva i herní projev. "Pokládal jsem si otázku, proč se to teď otočilo. My jsme do podzimu vstoupili trochu nepřipravení, byly velké změny v kádru. V zimě jsme doplnili kádr čtyřmi pěti většinou mladšími hráči a začátek jara jsme potřebovali čas, než si to sedlo, teď si to sedlo a funguje to," tvrdil.

Trenérem Tlumačova je hrající Tomáš Korelus. "Musím mu často radit (smích). Tvoříme jeden tým s ním, jsem o něco starší než on. Trénovali jsme dorost v Domažlicích, Tomáš měl mladší, já starší, takže spolupracujeme dlouho, ale pořád mu musím často radit," prohlásil Radek Šindelář.

I když mu bude letos 43 let, tak nehodlá jen tak končit. "Pokud nepřijde nějaký mladý vlčák, který mě vyštípe ze sestavy, tak budu pokračovat i příští sezonu. S fyzičkou jsem nikdy neměl problém. Občas si jdu zaběhnout Běžce Chodska, už od mládí nemám problém s fyzickým fondem. Poslední dobou mám problém s rychlostí, ale tu nahradím důrazem," svěřil se odchovanec Sokol Postřekov.

Tam začínal až ve čtrnácti, patnácti letech. "V Postřekově nás vedl trenér Knopf a tam jsem získal fyzičku, bylo to tvrdé," zavzpomínal.

Následovalo roční hostování v Poběžovicích, které tehdy hrály krajský přebor. Po návratu do Postřekova odešel do Horšovského Týna. "Postoupili jsme z I. B třídy do krajského přeboru. Po letech jsem chtěl už končit, ale zavolal mně Pavel Čadek z Tlumačova, že by to byla škoda, tak jsem přešel do Tlumačova. Ten hrál I. B třídu a postoupili jsme do krajského přeboru, ze kterého jsme minulou sezonu spadli. Teď se pereme o záchranu v I. A třídě a věřím tomu, že když se zachráníme, příští sezonu už takové problémy mít nebudeme," konstatoval Radek Šindelář.