Sedmatřicetiletý levý záložník Mrákova na jaře mění posty kvůli vyšší marodce v týmu. "Proti Klenčí jsem hrál stopera, ale prohráli jsme. Druhý zápas jsem hrál v záloze, vyhráli jsme a dal jsem tři góly," řekl fotbalista Mrákova.

Stýskalovy góly do sítě Boru byly jeho trefami sezony 2022/23 s číslem 15, 16 a 17. Jaroslav Stýskal je v tabulce střelců I. B třídy skupiny A na třetím místě.

Stýskal nastřílel čistý hattrick. Kanonýr nejsem, protože víc šancí spálím, říká

Před covidovou přestávkou nastřílel v jedné sezoně i dvacet branek. "Ale jinak když se dostanu přes deset gólů, jsem šťastný. Takže momentálně jsem spokojený, protože mám už sedmnáct branek. Ale samozřejmě, že kdybych některé situace vyřešil lépe, mohlo to být ještě lepší. Pokud by to tak vydrželo do další sezony včetně zdraví, tak by mně to vůbec nevadilo," přeje si Stýskal.

Je těžké střílet góly z pozice levého záložníka? "To většinou záleží na servisu od spoluhráčů, sehranosti a na tom, co nám dovolí soupeř," tvrdil střelec Mrákova.

S fotbalem začínal v Mrákově a podle svých tam také bude končit. "Celou kariéru hraji jen za Mrákov. Nejvyšší soutěž, kterou jsme hráli, byla I. A. třída," uvedl Jaroslav Stýskal.