V kolonce střelců má čtyř góly, z toho tři dal minulý víkend. "Těžká otázka, proč jsem měl do té doby jen jeden gól. Považuji se za střelce, ale neměl jsem formu a zápasy mně nevycházely. Teď se to konečně podařilo. Je těžké dát tři góly v I. B třídě a bez kluků bych to nedokázal," vysvětlil Chodora.

Před minulou sezonou Meclov dobrovolně spadl z krajského přeboru do I. B třídy. Matěj Chodora si za Meclov krajský přebor nezahrál, protože byl součástí kádru Jiskry Domažlice B. "Ale za béčko Domažlic jsem si zahrál proti Meclovu," dodal.

I. B TŘÍDA: Meclov doma přestřílel Bělou, Grajciar režíroval další výhru Kolovče

Fotbalové abecedě se začal učit v Meclově, kde hrál do starších žáků. "Sedm let jsem byl v Domažlicích. Vloni jsem se zranil a musel jsem na operaci s kolenem, takže pak už bych se nedostal do sestavy. Postupem béčka do divize narostla konkurence, přišli noví hráči a už bych si nezahrál. Potřeboval jsem jít do nižší soutěže, abych se zase rozehrál, protože půl roku jsem byl mimo hru," uvedl Matěj Chodora.

Dvacetiletý fotbalista má ambice ještě si zahrát vyšší soutěž než je I. B třída.

Jak se dívá na pád Meclova z krajského přeboru do I. B třídy? "Trochu mě to mrzí, ale neznám všechny okolnosti, za jakých se to stalo," řekl záložník Meclova.

Teď Chodora věří, že Meclov uspěje v boji o záchranu I. B třídy. "Proti Krchlebům, jsme získali hodně důležité tři body. Do zápasu jsme šli naplno, protože na začátku jara jsme měli těžší soupeře z horní části tabulky. Teď musíme hlavně sbírat body, abychom se udrželi," přeje si Matěj Chodora.