"Ve finále Poháru krajského fotbalového svazu jsem penaltu neproměnil, a proto jsem si řekl, že už je kopat nebudu. Teď v předkole MOL Cupu ji kopal Grajci (Peter Grajciar, pozn. aut.). V Nepomuku jsem šel na penaltu proto, že bylo rozhodnuto, a abych klukům něco zaplatil do kasy za hattrick," řekl Milan Lucák s tím, že týmový pokladník si řekne asi o tři sta korun.

Za střelce se ovšem nepovažuje. "Když mohu, raději přihraju. Hlavně, že vyhrává mančaft. Je jedno, kdo dá gól," vysvětlil.

Střílení gólů v krajském přeboru bude podle něj podobná řehole jako v I. A třídě. "Už ta byla těžká soutěž. Postoupily Křimice, Chlumčany, Horšovský Týn a my. Myslím si, že všechny týmy budou hrát důstojnou roli v krajském přeboru," prohlásil Lucák.

Ve středu 21. srpna od 17.30 hodin čeká Slavoj prestižní zápas prvního kola MOL Cupu doma proti favoritovi třetí ligy Jiskře Domažlice. "Těšíme se, bude to okresní derby. Na druhou stranu jsme s nimi hráli přátelák před třemi týdny (Koloveč prohrála 5:10, pozn. aut.), což je trochu nešťastné, jako to bylo v předkole s Vejprnicemi, s kterými jsme měli domluvený přátelák, ale pak jsme s nimi hráli MOL Cup. Je škoda, že jsme nedostali někoho hratelnějšího. I když můžeme hrát i s Domažlicemi, ale bude to hodně těžké. Předem nic nevzdáváme," pravil ofenzivní fotbalista Slavoje.

Mezi Kolovčí, která hraje pátou ligu, a třetiligovou Jiskrou, jsou tedy dvě třídy. "Domažlice jsou výkonnostně jinde. Ale třeba budeme dlouho držet nerozhodný stav, soupeř znervózní, může se nám povést jeden brejk a nakonec můžeme vyhrát 1:0 nebo na penalty," vyslovil přání Milan Lucák.

"Takový zápas může mladším spoluhráčům dodat zkušenosti," dodal.