Pavel Vaigl, který hraje za malesické béčko již pár let, přišel A-týmu pomoci v době hráčské nouze. A zvládl to s bravurou. Stejně jako malinká hrstka jeho spoluhráčů. „Do zápasu s Mýtem jsme nastoupili ve velmi improvizované sestavě a prakticky bez náhradníků. Kluci jeli na lyže, ale je to pořád lepší, než kdyby jeli v sezoně," nedělal trenér Pondělík žádnou vědu z velkého množství absencí. I tak jeho svěřenci pohárový duel zvládli a postoupili do čtvrtfinále.

TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Filip Nekola

Přitom nezačali ideálně, už ve 13. minutě otevřel skóre utkání mýtský mladík Michal Pfeifer. „V prvních patnácti minutách bylo Mýto lepší, a také to přineslo změnu skóre v jejich prospěch," uznal kouč Malesic. „Každopádně my jsme se nevzdali a po chvíli na hřišti přebrali iniciativu a vytvářeli na soupeře tlak, který nesl ovoce v podobě dvou branek do konce prvního poločasu," pokračoval kouč Ondřej Pondělík v hodnocení pohárové konfrontace.

Zruč nestačila na Vohenstrauss. Němci byli lepší, uznal Kraus. Jak na Holýšov?

Ve druhém dějství už branka na umělce ve Vejprnicích nepadla, Malesice tak vyhrály 2:1. „Nasazení, hra na jeden dotek a chuť po vítězství. To bylo to, co rozhodlo o našem vítězství," tvrdil jednačtyřicetiletý lodivod. Jeho družině v závěru chyběly síly, Mýtu kvalita. Alespoň podle slov stále ještě relativně mladého trenéra. „Posledních dvacet minut se na zápas nedalo prakticky koukat. Nám docházely síly a Mýto se nedokázalo dostat do obrátek," popsal.

Lhota zdolala Bolevec. Nykles: Výsledek je to jediné, s čím můžeme být spokojení

„Jsem ale nadšený z přístupu všech kluků i z týmového ducha, kdy celý zbytek mančaftu, který na zápase nemohl být, dychtivě čekal na výsledek na naší společné komunikaci," těšilo Pondělíka to, že absentující hráči bedlivě sledovali počínání svých parťáků alespoň na dálku (na svahu, na lanovce).

1/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 2/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 3/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 4/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 5/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 6/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 7/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 8/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 9/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 10/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 11/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 12/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 13/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 14/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 15/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 16/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 17/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 18/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 19/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek. 20/20 Zdroj: Deník/Filip Nekola TJ Sokol Malesice (modří), ilustrační snímek.

„Jsme tým, jsme rodina a díky tomu dokážeme držet krok se soupeři z vyšších soutěží. Tento týden nás čeká soustředění v Sušici, kam nás jede hned dvaadvacet a z toho mám obrovskou radost," rozplývá se Ondřej Pondělík a podotýká, že kluci na Šumavě dostanou pořádně do těla. „Musíme být silní, rychlí a musíme na jaře chtít každý bod," má jasno sympatický trenér.

Malesice mají v úvodním jarním kole krajské I. A třídy kvůli lichému počtu účastníků volno (po odstoupení přeštického béčka na začátku sezony). Svou pouť tak započnou až 12. března od 14.30 hodin doma proti Košutce. Půjde o souboj šestého týmu tabulky se třetím. Jak zápas nakonec dopadne?

Rokycany v generálce padly, sestava se ovšem rýsuje. Co Eger a Oshogie?