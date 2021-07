V posledních dnech měli velice napilno. Ve čtvrtek odpoledne představili na tiskové konferenci novou (a žhavou) posilu – zkušeného obránce Davida Limberského, legendu fotbalové Viktorie Plzeň.

V pátek odpoledne na Střelnici absolvovali úvodní trénink a hned v sobotu také první utkání v hlavní části přípravy na nový soutěžní ročník FORTUNA ČFL.

Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice, kteří chtějí v nadcházející sezoně postoupit do druhé ligy, se v rámci dalšího utkání memoriálu Matěje Strejčka střetli s plzeňskou Doubravkou.

Trenérský štáb nechal odpočívat několik hráčů, včetně Davida Limberského, který sice absolvoval páteční trénink, ale zdravotně ještě není stoprocentně fit.

„Hráče, kteří byli načatí, jsme nechali odpočívat. Byla by škoda, kdyby se hned na začátku přípravy zranili,“ uvedl pro klubový web Petr Dobrý, asistent domažlického trenéra Pavla Vaigla.

Úvodní poločas na Sencu branku divákům nenabídl. Vše podstatné se urodilo až ve druhém poločase, ve kterém Jiskra nastřílela pět gólů a nakonec zvítězila 5:2. Za Chody se trefili Vojtěch Černý, Došlý, dvakrát kapitán Mužík a výstavní ránou do šibenice také Nedvěd.

„Dokud Senco stačilo běhat, byl to vyrovnaný zápas. Ve druhé půli jsme to prostřídali, dali jsme góly a byli lepší,“ hodnotil zápas Petr Dobrý s tím, že domažlické mužstvo mohlo přidat i další branky. Šance na to byly…