Fotbalisté trénují ve středu v domažlické tělocvičně a v sobotu v Tlumačově. „V Domažlicích na umělce volno není, tak chodíme do školní tělocvičny. Do ní budeme chodit měsíc a půl. Myslím si, že tréninky v tělocvičně jsou pro kluky zpestřením, zahrají si i futsal,“ řekl Čadek.

Mužstvo se stále nachází v takzvané hrubé fázi zimní přípravy, kdy nabírá fyzickou kondici. „Ale je to běs, protože kvůli covidu máme každou chvíli někoho v karanténě. Každý víkend se někdo omluví, to jsem ještě nezažil. Na tréninku vždy chybí čtyři až pět lidí. K tomu ještě pracovní povinnosti a školáci mají třeba zkouškové období, tak před důležitou zkouškou vynechají trénink. Zatím je to hrozné,“ zoufal si trenér Tlumačova.

Přesto se podle něj tyto peripetie asi nepodepíšou na fyzické kondici jednotlivců. „Stejně zatím nemáme moc natrénováno a naběháno. Tím, jak se hráči v absenci neustále točí, tak se trénuje málo a v malém počtu,“ vysvětlil Čadek.

Tlumačov hrající krajský přebor si ve svém prvním lednovém přátelském utkání zahrál v Sušici (2:2) s místním týmem z I. A třídy. „Teď máme dvoutýdenní zápasovou pauzu a pak začneme pravidelně hrát,“ dodal trenér Tlumačova.

Mužstvo sehraje tři přátelské zápasy – s Mochtínem, Kolovčí a Horšovským Týnem.

V kádru nastaly dvě drobné změny. S konkurenční Jiskrou Domažlice B začal zimní přípravu záložník František Copák.

Z Bělé nad Radbuzou se z půlročního hostování vrátil záložník Jan Minařík. „V Tlumačově hrál deset let, chtěl udělat změnu, proto jsme ho uvolnili na půl roku, ale teď jsme se domluvili, že se vrátí,“ konstatoval Pavel Čadek.

První zápasy jarní části krajského přeboru jsou naplánovány na víkend 12. a 13. března. Tlumačov hraje první čtyři utkání venku, začíná v sobotu 12. března ve Lhotě, následují mače na hřištích Rapidu Plzeň, Nepomuku a v Holýšově. První domácí duel bude až 9. dubna se Stříbrem.

