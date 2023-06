Spadl jim kámen ze srdce. Obrovský balvan. Fotbalisté Holýšova uhájili v baráži příslušnost krajského přeboru proti Chlumčanům z I. A třídy. Byla to ovšem těžká šichta a velké drama, protože Holýšov první zápas v Chlumčanech prohrál 1:2, v domácí odvetě za stavu 3:2 nerozhodlo ani prodloužení, a tak účastníka krajského přeboru pro příští sezonu musely určit až penalty, v nichž Holýšov vyhrál 3:2.

2. zápas baráže o KP: Holýšov - Chlumčany, 18. června 2023. | Foto: Miroslav Dolejš

"Je to velká úleva," oddechl si hrající trenér Holýšova Václav Kaas.

Holýšov byl před domácí odvetou v komplikované situaci. V Chlumčanech prohrál a navíc ve druhém utkání nemohl nasadit svého nejlepšího střelce Václava Šperla, který dostal červenou kartu.

"S nedostatkem hráčů jsme se potýkali prakticky celou sezonu. Takže jsme do druhého zápasu povolali kluky z béčka, kteří nám pomohli a musím jim poděkovat, protože předvedli maximum toho, co mohli," potěšilo Kaase.

Ten čekal těžkou baráž, protože Chlumčany mají dobrý tým. "Předvedly kombinační a běhavý fotbal. Bylo to těžké. V Chlumčanech se nám zápas nepovedl. Chyběla bojovnost, neběhali jsme, Chlumčany nás přehrály a zaslouženě první zápas vyhrály. Doma jsme do zápasu vstoupili dobře, kluci hráli to, co jsme od nich chtěli. Dostupovali soupeře, byli důrazní, nepouštěli Chlumčany do šancí a vstřelili jsme tři góly. První poločas za stavu 3:0 byl super. Druhá půle už byla horší, zalezli jsme, nechávali jsme soupeře hrát a pustili ho do šancí, které využil. V 92. minutě Chlumčany snížily na 2:3 a šlo se do prodloužení, které už bylo bez šancí, protože oběma mužstvům už docházely síly. V penaltách rozhodly naše zkušenosti i štěstí," hodnotil dvojzápas trenér Holýšova.

Baráž je nevyzpytatelná. Chceme vyhrát už první zápas v Chlumčanech, říká Kaas

Ten šel na hřiště v 90. minutě za stavu 3:1, aby pomohl udržet výsledek zaručující udržení krajského přeboru. "Taktické střídání se bohužel nevyvedlo, protože krátce po něm jsme dostali gól na 3:2. Byl to šok, ale věřili jsme, že to zvládneme. Do Holýšova krajský přebor patří," uvedl Kaas.

Před pokutovými kopy Chlumčany vyměnily brankáře. "Zaregistroval jsem to, ale neřešili jsme to. Klukům jsem říkal, ať to berou v klidu," prohlásil kouč.

Kaasovi udělalo radost, že holýšovští fotbalisté zvládli baráž po psychické stránce. "Je pravda, že jsme museli zvládnout baráž, ale nebylo vidět, že by kluci byli pod tlakem," dodal.

Václav Kaas převzal mužstvo v posledním kole krajského přeboru proti Mýtu (3:0) a úspěšně ho provedl baráží. O budoucnosti zatím nemá jasno. "Změny v kádru budou, ale to je spíš otázka na vedení. Nicméně kádr se určitě musí posílit na krajský přebor. Co se týče mého působení u týmu, tak ještě nevím, co bude," uzavřel hrající trenér Holýšova.

Fotbalové baráže: Merklín zdemoloval Plasy, do přeboru mají blíž Chlumčany