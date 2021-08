Benfika, jak se záložnímu výběru třetiligového klubu přezdívá, doma ve čtvrtém kole krajského přeboru pouze remizovala s Vejprnicemi 0:0 a druhý bod vybojovala až v penaltovém rozstřelu. V aktuální tabulce patří Jiskře třetí místo se ztrátou jednoho bodu na vedoucího nováčka z Radnic a Lhotu.

TJ Jiskra Domažlice (modří) vs. Slavia Vejprnice.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

Duel se Slavií, která předtím dvakrát v řadě vyšla bodově naprázdno, se na poslední chvíli přesunul na umělou trávu. Důvodem bylo nepříznivé počasí a šetření místního ´letiště´.

„Hlavní hřiště nebylo v úplně nejlepší kondici, navíc ve středu tam hraje naše áčko pohárové utkání (s Vlašimí – pozn. autora), takže jsme zápas museli odehrát na naší umělce,“ vysvětlil hrající trenér domažlické rezervy Pavel Javorský.

To hrálo do karet Vejprnicím, které to na Chodsko přišly ukopat. Alespoň to tedy vyplývá z pozápasového vyjádření domažlického kouče pro klubový web.

„Umělka více vyhovovala soupeři, protože se vší úctou a respektem, si Vejprnice přijely pro výsledek 0:0, což se jim bohužel nakonec i povedlo. Vejprnice vsadily vše na defenzivu a i mě zklamalo, že zdržovaly hru a zakopávaly úmyslně balony mimo areál snad od první minuty,“ mrzelo Javorského.

TJ Jiskra Domažlice (modří) vs. Slavia Vejprnice.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

Záhy však doplnil, že i s tím si měli jeho hoši poradit. „I přes menší rozměry naší umělky jsme zápas mohli a měli rozhodnout v základní hrací době, takže chybu musíme hledat hlavně u sebe. Soupeře jsme dokázali přehrávat celé utkání, ale bohužel se nám v devadesáti minutách nepovedl vstřelit tolik kýžený gól,“ smutnil domažlický útočník a šéf lavičky v jedné osobě.

„Velké pozitivum ale vidím v zapracování mladých hráčů. Vždyť v základní sestavě byl jeden hráč ročníku 2003 a tři hráči jen o rok starší. Dva body bereme a musíme se připravit na další mistrovské utkání, které opět odehrajeme na umělé trávě na Bolevci," dodal trenér TJ Jiskra Domažlice B.

Jiskra Domažlice B – Vejprnice 0:0

PK: 4:3. Rozhodčí: Sirový. ŽK: 4:3. Diváci: 80. Hřiště: UMT Domažlice.

Domažlice B: Bratanič – T. Korelus, Hojda, Vojtko, Sedláček, Antonín Vlček (67. Peroutka), Soupír, Sloup, Jahn, V. Černý, Chodora (46. Javorský). Trenér: Pavel Javorský.

Vejprnice: Vavrík – Rada, Baxa, Kapic (80. Paul), Bayer, Kuhajda, Potoček, Kotva, Svoboda, Puhlovský, Heller. Trenér: Daniel Křen.