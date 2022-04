„Plán, jak Přeštice zastavit, samozřejmě nějaký máme, ale jestli nám to vyjde, to se teprve uvidí,“ krčí rameny plzeňský kouč.

Fotbalisté SK SENCO Doubravka (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) přivítají v sobotu ve 23. kole divizní skupiny A vedoucí Přeštice.Zdroj: David Koranda

Ten bude mít k derby kompletní jarní kádr. „Máme akorát dlouhodobé marody a chybět nám jako celé jaro bude futsalista Interobalu Dušan Künstner. Jinak bychom měli být v plné síle,“ prozradil trenér Kočí. Zkušený lodivod si moc dobře uvědomuje, že síla Přeštic, které nepostoupí do ČFL jen v případě utopického kolapsu, je v jednotlivcích, ale i komplexní kvalitě celého mužstva.

„Pozor si musíme dát na Lukáše Mudru, přes kterého jdou skoro všechny finální akce, ale Přeštice mají jinak naprosto skvělé všechny individuality a jako tým jsou ještě silnější,“ upozorňuje kouč Senca. „Do zápasu půjdeme s respektem, ale zároveň s tím, že nemáme strach a o body se porveme,“ slibuje Kočí.

