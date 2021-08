Po úvodní porážce s nebojácným (a podle výsledků evidentně velice silným) nováčkem z Radnic (0:4) holýšovští borci dvakrát remizovali shodně 1:1.

Před týdnem na půdě Horní Břízy (na penalty zvítězili) a teď o víkendu doma s výběrem Nýrska (na penalty prohráli).

Holýšov zatím získal v letošní sezoně tři body.Zdroj: Robert Babor

Plichta s Optiky je však o to cennější, že Holýšov v utkání ztrácel jednu branku, navíc hrál více než poločas po vyloučení Trhlíka v početní nevýhodě. I přesto se ale partě zkušeného kouče Jakše podařilo zápas dotáhnout až do penaltového rozstřelu. A to díky pozdní brance Šperla, který v 85. minutě vyrovnal skóre.

„Vzhledem k tomu, že jsme prohrávali a hráli celý druhý poločas o deseti, bod nakonec určitě bereme. Ale musíme si říct, že zápas se mohl vyvíjet úplně jinak,“ připomněl holýšovský lodivod velké šance svého družstva na začátku zápasu. „Bohužel jsme je neproměnili, a pak dostali gól z jednoznačné penalty,“ pokračoval v hodnocení zápasu.

Naposledy remizoval s Nýrskem…Zdroj: Robert Babor

Potěšil jej ale výkon týmu ve druhém dějství, ve kterém se jeho borci vzepřeli osudu a dotáhli zápas až do penaltové loterie. „Kluci za druhý poločas zaslouží pochvalu. Bojovali a odměnou jim bylo vyrovnání,“ kvitoval Jakš, jehož družinu teď čeká náročný týden.

Už ve středu TJ Holýšov cestuje k předehrávce 15. kola do Domažlic, kde od 18 hodin změří síly s rezervním týmem třetiligové Jiskry a v sobotu hraje další těžký duel v Tlumačově (již od 10 hodin).

„Dva nesmírně náročné zápasy. Domažlice budou chtít doma odčinit víkendovou porážku ve Zruči a Tlumačov je zatím v sezoně stoprocentní. Nebudu to nějak specifikovat, ale rádi bychom si z tohoto dvojzápasu přivezli domů nějaký bod,“ má jasno Jiří Jakš.

TJ Holýšov – Okula Nýrsko 1:1 (0:1)

PK: 3:5. Branky: 85. Šperl – 33. T. György z penalty. Rozhodčí: Pena. ŽK: 3:2. ČK: 44. Trhlík (Holýšov). Diváci: 150.

Holýšov: Zach – Zavadil, Trhlík, Šlégl (46. Šobr), Remiáš (80. Majer), Havlíček, Černohorský, Valachovič, Šperl, Kraus (81. Juráš), Němec (36. Vnouček). Trenér: Jiří Jakš.

Nýrsko: Jarolím – Kopřiva, Brabec, K. Kalivoda ml., T. György, Trumpeš (75. Kužma), Bastl (58. Varga), Lužný, Brož, I. György (58. Výtisk), Hájek (52. Pavlík). Trenér: Karel Kalivoda st.