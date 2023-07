„Mám toho odtrénováno už hodně, takže mě toto vůbec netrápí. Je to trenérské řemeslo, člověk skončí, nebo neskončí, ale život jde dál," řekl Milan Dejmek.

Po dubnovém konci u mužstva Rokycan Dejmkovi trénování trochu chybělo, jak se svěřil. „Další důvod, proč jsem kývl na nabídku Holýšova je, že v Holýšově mám chatu a trávím tam hodně času, takže místní mně říkali, že už nastal čas, abych jim pomohl," vysvětlil.

Holýšov začal letní přípravu v pondělí, mužstvo trénuje čtyřikrát týdně, ale v sezoně trenéři stáhnou zátěž na tři tréninky.

„V letní přípravě máme v pátek volno, o víkendu zápasy. Momentálně nabíráme fyzickou kondici s balonem, protože jsem si při barážovém utkání všiml, že klukům kondice trochu chyběla. Takže musíme do hráčů dostat kondici s asistentem Víťou Študlarem. Pak bude třeba doplnit herní prvky, jako je rozestavení, zakládání útoku. Práce je dost," tvrdil Dejmek.

První přátelský zápas hraje Holýšov v sobotu od 18 hodin s Jiskrou Domažlice B v Klenčí pod Čerchovem. „Další týden hrajeme ve Švihově s Klatovy, následují v týdnu Krchleby a generálka by měla být s béčkem Mariánských Lázní," vyjmenoval trenér Holýšova.

V Holýšově se udály i pohyby v kádru. Kapitán Černohorský ukončil kariéru a hrající asistent trenéra Kaas odešel do Hradce u Stoda.

Přišli Žižka z Přeštic a Šmíd z Horní Břízy. „V přípravě a v jednání je ještě dalších pět hráčů. Tam uvidíme, jak vše dopadne," konstatoval jednatel oddílu kopané TJ Holýšov Petr Třeštík.

Trenér Dejmek by se v příští sezoně rád vyhnul umístění a záchranářským starostem z minulé sezony. „Moje představa je dostat se do klidného středu tabulky a budovat mančaft na další léta, který by hrál ve vyšších patrech krajského přeboru," přeje si Milan Dejmek.

