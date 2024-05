Horšovský Týn vedl 2:0 (Dibrivnyi, Čižikov), ale Koloveč stihla vyrovnat ještě v první půli (M. Lucák, R. Duchoň). "První gól jsme dostali po zbytečné individuální chybě. O přestávce jsem od plic musel klukům něco říct, prtoože se mi nelíbilo jejich nasazení. Myslím, že jsem řval nejvíc od doby, co jsem v Kolovči," řekl ve videorozhovoru pro klubový facebook trenér Kolovče Martin Steinbrücker.

Kouče Horšovského Týna Václava Kopejtka potěšilo, že se jeho svěřenci dokázali vzchopit po ztrátě dvoubrankového vedení. "Dostali jsme se do rychlého vedení, čímž jsme splnili úkol. Při průtrži mračen vypadl našemu gólmanovi míč a domácí snížili. Tím jsme je dostali do laufu a do poločasu vyrovnali. Ale zvládli jsme se dát dohromady," uvedl Kopejtko.

Necelých deset minut po změně stran vrátil hostům vedení Tykhnenko. "Věřil jsem, že zápas otočíme, ale dostali jsme zbytečný gól ze standardky. Celou dobu jsme nebyli v zápase, i když jsme si vytvořili nějaké šance," mrzelo Steinbrückera.