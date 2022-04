Čižikov, který je na postu ofenzivního záložníka, hraje za Horšovský Týn od této sezony. S fotbalem začínal v Písku, od mladšího do staršího dorostu hrál za Slavii Praha. „Vrátil jsem se do Písku a tři roky jsem hrál ČFL. Potom jsem byl v Milevsku v divizi a pak jsem šel na Vyšehrad, kde jsem hrál také divizi,“ popsal Jevgenij Čižikov.

Do Horšovského Týna se dostal přes Meclov. „Bratr pana Milana Kopřivy, který trénoval na Vyšehradě áčko, dělá pro západní Čechy manažera či skauta. Kvůli práci jsem nestíhal trénovat, abych hrál pravidelně za Vyšehrad, tak jsem dostal nabídku hrát za Meclov. V prvním momentu se mi moc nechtělo dojíždět a k tomu I. B třída. Ale zvykl jsem si. Parta byla super, stmelili jsme se, přicházeli kluci, které jsem oslovil. Bylo to super, postoupili jsme do krajského přeboru, ale bohužel se to tam před sezonou rozpadlo,“ zavzpomínal Čižikov.

Vrátil se na Vyšehrad do B týmu, ale přes známou se v srpnu už v rozehrané sezoně dostal do Horšovského Týna. „Seznamuji se s týmem a vedením. Dáváme si nějaké cíle a postupně to budujeme. Přišel jsem do Horšovského Týna, abych pomohl k postupu do I. A třídy. Mým cílem je střílet góly,“ uvedl fotbalista, který do svých deseti let žil v ruské vesnici Miširikovce poblíž Samary. „Potom jsme se přestěhovali do jižních Čech,“ vyprávěl před jedenácti lety na webu klubu FC Písek.

Horšovský Týn jako první tým I. B třídy skupiny A chce postoupit do I. A třídy už letos. „Kvalitou týmu na to máme. V zápasech I. B třídy máme držení míče třeba osmdesát procent zápasu, ale člověka tolik nebaví, když utkání nemá tempo a nehraje se nahoru a dolů,“ dodal Jevgenij Čižikov.

Fotbalista žijící v Praze je s 11 góly druhým nejlepším střelcem Horšovského Týna. Prvním a zároveň nejlepším kanonýrem soutěže je Čižikovův spoluhráč Marek Falout. „Pamatuji si ho z doby, kdy přišel do Meclova na zkoušku. Na hřišti máme super spolupráci. Když jsem přišel do Horšovského Týna, stačil nám jeden dva zápasy, abychom věděli, kdy si máme vyhovět. Je tam myšlenka, fotbalovost nebo znalost, kdy dát dlouhý či krátký balon. Stačí nám na sebe se podívat, rozumíme si asi nejvíc. Je vidět, že Marek je střelec a fotbalový typ člověka,“ pochválil parťáka Čižikov.

Ten by chtěl do konce sezony vstřelit alespoň dvacet branek, tedy dvojnásobek současného počtu. „Za zápas mám většinou tři čtyři stoprocentní gólovky. Teď proti Chodskému Újezdu také. Měl jsem dát pět gólů, ale vstřelil jsem bohužel jen dva. Pokud chceme postoupit, je každý gól důležitý,“ tvrdil fotbalista, který je stále spjat se Slavojem Vyšehrad.

„Dělám tam šéftrenéra Sportcentra, na starost mám mládež. Trénuji s áčkem nebo juniorkou Vyšehradu, abych se udržoval. Mám to tak nastavené jak s majitelem Vyšehardu, tak s Horšovským Týnem,“ vysvětlil Jevgenij Čižikov.

