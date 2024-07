Dynamo Horšovský Týn, které skončilo v I. A třídě na třetím místě, nakonec postoupilo do krajského přeboru, protože SK Petřín Plzeň se posunul do divize. Jistotu měly první dva týmy soutěže - Křimice a Slavoj Koloveč.

Do začátku minulé sezony jsme šli s cílem postoupit, takže jsme cíl splnili. Sice ze třetího místa, nikoliv z prvního, jak bychom chtěli. Sezonu proto považujeme za úspěšnou," řekl trenér Horšovského Týna Václav Kopejtko.

Cílem Dynama bude nesestoupit. "Nevím, jak na tom budou Tachov a Klatovy, které spadly z divize. Ale s ostatními týmy bychom měli být konkurenceschopní. Budeme se snažit v krajském přeboru udržet, hrát mimo sestupové příčky," nastínil Kopejtko.

Pohyby v kádru by měly být minimální. "Momentálně nemám informace, že by někdo odcházel. Nicméně usilujeme o doplnění mužstva, ale nebudu konkrétní, protože je to ve fázi jednání," dodal trenér Dynama.