Zklamání a bodový (až na jeden bod) půst ve třetí lize ale může rychle vystřídat euforie a radost. Stačí k tomu v neděli dopoledne na hřišti v Uhříněvsi u Prahy porazit domácí béčko Bohemians 1905. A pokud by se podařilo zopakovat výsledek z přípravy, kdy Chodové doma zvítězili 3:0, nikdo by se nezlobil.

Domažlice (na snímku v modrém dresu) v přípravě béčko Bohemians porazily. Zdroj: Jiří Pojar

„Čeká nás podle mého názoru velice kvalitní zápas. Stejně jako v přípravě, kdy to bylo vyrovnané utkání, ale my jsme dávali branky a pak zápas dotáhli do vítězného konce,“ vzpomíná trenér domažlických fotbalistů Pavel Vaigl. Zároveň si ale moc dobře uvědomuje, že tentokrát už půjde o body. „Bude to něco jiného, teď navíc hrajeme venku,“ poukazuje. Na hřiště nedaleko Prahy jeho tým dost možná neodcestuje v plné síle.

„Mlynařík, Limberský, Fedak. Tito kluci měli drobná zranění, proto teď ve středu v poháru nehráli. Uvidíme, jak na tom budou, ale snad se dají dohromady,“ přeje si Vaigl, který ovšem téměř jistě nebude moci počítat s ofenzivním záložníkem Petrem Došlým. „On už bohužel nebyl minule, u něj je to trošku na dýl,“ vysvětluje, ale na nic se trenér Jiskry nevymlouvá.

„Máme i tak široký kádr. Chceme hrát na špici tabulky, takže se budeme rvát,“ slibuje fanouškům zkušený kouč Jiskry, který tuší, že jeho tým proti Bohemians nečeká nic lehkého. „Žádný zápas není jednoduchý pro nás ani pro ostatní. V ČFL zkrátka nikdy nevíte výsledek dopředu,“ má jasno. Pár slov před nedělním zápasem řekl také Vojtěch Černý, jeden z pohárových střelců proti Aritmě.

Domažlice (na snímku v modrém dresu).Zdroj: Jiří Pojar

„Čeká nás tým, který hraje kombinační fotbal, po zemi. Takhle ostatně ale hrají všechna béčka v soutěži,“ konstatuje mladý kanonýr. „Záležet bude také na tom, jestli za Bohemku půjde hrát někdo z áčka. Tak i tak, my se tam pojedeme porvat a věřím, že vyhrajeme,“ dodává domažlický fotbalista.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 14.30: ROBSTAV Přeštice – Baník Sokolov, neděle 10.15: Bohemians 1905 B – Jiskra Domažlice (hř. Uhříněves), 10.30: Viktoria Plzeň B – Povltavská Fotbalová akademie.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Aritma Praha, 10.30: Jiskra Domažlice B – Tochovice, 16.30: Katovice – Horní Bříza, Hořovice – Klatovy, Rokycany B – VAIGEM Příbram B, SENCO Doubravka – Lom.



Krajský přebor – pátek (dnes) 17.00: Slavia Vejprnice – Baník Stříbro, 18.00: Petřín Plzeň B – Černice (UMT), sobota 17.00: Chotíkov – Tlumačov, Nepomuk – Rapid Plzeň, neděle 10.30: Holýšov – Okula Nýrsko, 16.00: Staňkov – Radnice, 16.30: Slavoj Mýto – Zruč, Tachov – Lhota.



I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Žákava, 16.00: Horšovský Týn – Malesice, 16.30: Luby – Sušice, Dlouhý Újezd – Smíchov Plzeň, neděle 10.30: Mochtín – Košutka, 16.30: Chlumčany – Kaznějov, Rokycany B – Bolevec.



I. B třída, skupina A – sobota 10.15: Bělá nad Radbuzou – Planá, 13.00: Kdyně – Tlučná, 15.00: Chodský Újezd – Vejprnice B (hř. Horní Jadruž), neděle 15.00: Klenčí – Bor, 16.00: Koloveč – Meclov, Postřekov – Mrákov, 16.30: Krchleby – Chodov.



I. B třída, skupina B – pátek (dnes) 18.00: Dobřany – Strážov (hř. Dobřany II + UO), sobota 10.30: Měcholupy – Chotěšov, 16.00: Pačejov – Losiná, neděle 13.00: Chanovice – Bolešiny, 16.00: Klatovy B – Štěnovice, 16.30: Svatobor Hrádek – Blovice, Horažďovice – Svéradice.



I. B třída, skupina C – sobota 15.00: Zbiroh – Úněšov, 16.30: Zruč B – Plasy, Mladotice – Mýto B, Příkosice – Kozolupy, Volduchy – Slovan Plzeň, Dýšina – Radnice B, neděle 16.30: Chrást – Město Touškov.

