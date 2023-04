Záchranářský souboj předposledního Tlumačova s devátým Holýšovem, které od sebe však dělily jen čtyři body, nabídl jednoznačný průběh. Utkání 20. kola fotbalového krajského přeboru na umělé trávě v Domažlicích vyhrál Holýšov 6:0.

20. kolo, KP: Start Tlumačov (žlutozelení) - Holýšov 0:6, 2. dubna 2023. | Foto: Jiří Pojar

"Podali jsme zatím nejlepší jarní výkon. Věděli jsme, že hrajeme o pomyslných šest bodů. Potřebovali jsme vyhrát, což se nám povedlo. Kluky mohu jen pochválit. Hrálo se bojovné utkání, měli jsme nasazení, takže jsem nadmíru spokojený," řekl trenér Holýšova Jaroslav Kubeš.

Kouč Tlumačova Pavel Čadek postrádal pohyb bez balonu. "Neplnili jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Inkasovali jsme po ztrátách balonu, soupeři jsme třikrát namazali špatnou rozehrávkou. Soupeř byl kvalitnější a kombinačnější. Má zkušené hráče, holýšovský stoper Růžička hraje výborně. Nedokázali jsme se prosadit a Holýšov byl ve všech parametrech lepší," uznal Čadek.

První poločas vyhrál Holýšov 4:0. "V poločase jsme mohli vést víc než 4:0. Klukům jsem věřil, že udrží vedení. Nabádal jsem je, aby pokračovali ve své hře. Očekávali jsem nápor Tlumačova, ale chtěli jsme udržet čisté konto co nejdéle, čímž by to bylo pro Tlumačov horší a horší. Mrzí mě, že jsme museli střídat o poločase Černohorského kvůli zranění po likvidačním zákroku. Odneslo to jeho rameno, ale uvidíme, jak dopadne vyšetření," uvedl Kubeš.

Do druhého poločasu poslal trenér Čadek na hřiště Svobodu a Pfeifera. "Nedařilo se nám a mančaft byl psychicky nalomený. Věděli jsme, že je zápas skoro ztracený, ale přesto jsme chtěli zápas zdramatizovat. V 66. minutě se nechal zbytečně vyloučit Korelus, takže hráči dostali pokyny důstojně dohrát zápas," konstatoval Čadek.

