Kvůli protikoronavirovým opatřením se nedohrály dva minulé ročníky. „Toto období je hodně složité na přípravu. Odehráli jsme přátelské zápasy s Klatovy (0:4) a v Sušici (2:3),“ řekl Jakš. Generálka na soutěž proti Rokycanům se odehrála po uzávěrce této přílohy.

Nejsou tři zápasy málo? „Trénovali jsme do 20. června a na konci nedohrané sezony jsme měli nějaké přípravné zápasy. Poté jsem klukům dal dva týdny volna, měli individuální trénink a začali jsme po červencových svátcích. Více než tři zápasy nestihnete, pokud soutěž začíná na konci července a přípravu zahájíte kolem 10. července. Je to nabité a myslím si, že to tak budou mít všichni, kteří nehráli přátelské zápasy na začátku července,“ vysvětlil Jakš.

Holýšov nechce hrát zanďoura.Zdroj: Deník/Robert Babor

Start krajského přeboru na konci července mu nevadí, protože v létě je hezké počasí. „Takže ať se hraje co nejvíce. Myslím si, že sezona by měla skončit na konci května, aby pak mužstva měla čas na regeneraci,“ tvrdil kouč Holýšova.

Podle něj se nevědělo, co a jak s ohledem na vývoj koronaviru bude, a proto je nyní termínová listina našponovaná a všechno je hektické. „Jsem ale zastáncem toho, aby se v srpnu odehrálo co nejvíce utkání, tudíž mi přijde pozdě začínat kolem 20. srpna. Nemám nic proti tomu, že se začíná brzy,“ uvedl Jakš.

Holýšovští fotbalisté trénovali třikrát týdně a na začátku přípravy nabírali fyzickou kondici. „V závěru týdnů letní přípravy jsme pilovali herní věci a součinnost mužstva,“ popsal trenér.

Se složením kádru je spokojený. Z Meclova, který dobrovolně opustil krajský přebor, přišli brankář Ondřej Chrž a útočník Jan Havlíček, z divizních Mariánských Lázní posílil mužstvo záložník Zdeněk Štěpán. „Musím říct, že po dvou a půl letech se podařilo přivést nějaké hráče. Kádr se rozšířil a určitě se zvedne konkurence,“ potěšilo Jakše.

Přednostmi Holýšova by měl být útočný fotbal. „Určitě bychom nechtěli hrát zanďoura, ale plánujeme být více efektivní směrem dopředu. Slabinou, která nás dlouhodobě tíží a na jejímž odstranění pracujeme, jsou hrubé individuální chyby. Těch se dopouštíme v každém zápase,“ uzavřel trenér Jiří Jakš.