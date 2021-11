Skóre zápasu otevřel domácí Valachovič a výsledkem 1:0 i skončil první poločas. „Podle mě je málo pouze jeden gól z velkého množství brankových příležitostí,“ tvrdil Jakš.

Čtvrt hodiny před koncem utkání Černice vyrovnaly. V 83. minutě domácí Majer dal vítězný gól. „První polovinu druhé půle byli hosté výrazně lepší, podařilo se jim vyrovnat, aly my jsme v závěru vstřelili rozhodující gól. V první půli kluci splnili to, co jsme si řekli. Po přestávce ten výkon nebyl takový, ale nakonec tři body zůstaly zaslouženě doma,“ řekl trenér Holýšova.

Holýšov se ze sedmého místa posunul na pátou příčku. „Páté místo po podzimu bereme. Máme 27 bodů, což je výborná startovní pozice pro jaro. Je to více bodů, než jsme si přáli. Musíme dále stavět na pozitivních věcech a neusnout na vavřínech,“ uvedl Jiří Jakš.

Holýšov dělí pouhý bod od třetího místa, ale také tři body od deváté příčky. „Soutěž je hodně vyrovnaná a jedním zápasem se můžete dostat na třetí místo. V posledních letech bylo pět, šest mužstev nahoře a zbytek dole. Nyní by osm, devět mužstev mělo mít relativně klidné jaro. O sestup se podle mého poperou čtyři týmy. Do osmého, devátého místa je soutěž hodně vyrovnaná s tím, že béčko Domažlic je jasným favoritem,“ myslí si kouč.

Holýšovští fotbalisté budou mít do konce listopadu mírnější tréninkový program. V prosinci a na začátku roku dostanou volno. „Přípravu na jarní část zahájíme 19. ledna,“ dodal Jakš.