Pátý tým tabulky krajského přeboru bude první tři týdny jednou chodit na hřiště s umělým povrchem, ale z větší části holýšovské hráče čeká nabírání fyzické kondice.

Koronavirová nákaza se holýšovskému mužstvu zatím vyhýbá. „I když máme dva kluky v karanténě, tak jsme zatím v relativním klidu. Ale situace se zhoršuje, takže nevím, co nás postihne, a těžko se to odhaduje. Mám obavy, že se karantény tento a příští týden ve větší míře rozšíří,“ uvedl Jakš.

V jarní části soutěže bude Holýšov nastupovat v jiném složení než na podzim, přestože výraznější hráčské změny nastaly před začátkem soutěžního ročníku. „Trápí nás, že tři nebo čtyři kluci musí na operaci, což nám kádr opět trochu zúží. Rekonvalescence u jednoho z nich by mohla trvat až půl roku. Zbývající dva nebo tři by měli být v pořádku do dvou měsíců,“ konstatoval holýšovský trenér.

Holýšov táhne bývalý parťák bratrů Doškových

Nejistota panuje okolo odchovance Viktorie Plzeň a bývalého mládežnického reprezentanta Jakuba Kadara, který se na zimní přípravu vrátil do Přeštic. „A brankář Míra Zach se pravděpodobně vrátí do Horní Břízy,“ vypočítal další ztrátu Jakš.

Proto má Holýšov v hledáčku dva fotbalisty. „Nechci ale předjímat, protože netuším, jaká bude reálná situace,“ dodal Jiří Jakš.

Ve vyrovnané tabulce krajského přeboru ztrácí pátý Holýšov jen bod na třetí Vejprnice, ale má pouze tři body náskok na deváté Černice.

První jarní soutěžní zápas odehraje Holýšov na hřišti nováčka z Radnic, které jsou druhé a staly se překvapením podzimu. V prvním kole Holýšov s nimi padl 0:4.

Holýšov porazil Černice a přezimuje pátý. Výborná pozice pro jaro, ví kouč Jakš