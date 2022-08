„Góly byly do prázdné brány. Pozitivní bylo, že jsem stál, kde jsem měl. Abych ale řekl pravdu, tak z výkonu jsem moc dobrý pocit neměl. Do toho mě ještě bolel zub, takže to bylo takové na prd,“ svěřil se Michael Džugan.

Tlumačov překvapivě porazil Lhotu 4:0. Devětadvacetiletý útočník zvyšoval ve 42. minutě na 2:0 a v 74. minutě uzavíral skóre zápasu. Svůj druhý gól dal v oslabení, protože Tlumačov dohrával od 66. minuty bez vyloučeného Davida Žáka.

Nominace na hráče kola Džugana překvapila. „Nečekal jsem ji. Dozvěděl jsem se to, když kluci hlasovali a bavili se o tom v naší společné skupině na WhatsAppu,“ řekl fotbalista Tlumačova.

Tlumačovskému střelci zápasu ihned spoluhráči připomněli, že by měl přispět do klubové kasy. „Na konci sezony si dáme soudek piva. Teď když jsem anketu i vyhrál, se ještě musím domluvit s pokladníkem Martinem Wolfem, co mě to bude stát,“ uvedl Michael Džugan.

OHLASY Z KRAJSKÉHO PŘEBORU: Tlumačov doma zostudil malátnou Lhotu

Pro samotné fotbalisty Tlumačova nebyl skalp Lhoty až takovým překvapením, protože s ní mají kladnou vzájemnou bilanci. „Z posledních asi pěti zápasů jsme se Lhotou čtyřikrát vyhráli, takže je naším oblíbeným soupeřem. Ale celkově Lhota na mě nepůsobila, že by opět měla hrát v první polovině tabulky. Měla územní převahu, ale to bylo všechno, protože si nevytvořila vyloženější šanci. Nevím, co se s ní děje, protože i přáteláky jí nevycházely,“ tvrdil.

Navzdory vysoké výhře zůstávají předsezonní cíle skromné. „Chceme se zachránit, nejideálněji hrát střed tabulky. My jsme pouze vesnický klub. Ale porážka Lhoty 4:0 určitě dodá sebevědomí,“ prohlásil Džugan.

Také ve druhém kole fotbalového krajského přeboru hraje Tlumačov doma. V sobotu od 15 hodin hostí Rapid Plzeň. „Jaro minulé sezony mu vyšlo. V tabulce jarní části byl asi třetí. Rapidu sice odešlo pár hráčů, ale uvidíme. Jsem hodně zvědavý, jaký to bude zápas,“ konstatoval 29letý střelec Tlumačova.

„Rozený střelec určitě nejsem. Na góly máme jiné hráče. Rád pomůžu vzadu, dopředu se moc nehrnu,“ dodal Michael Džugan.

I. A TŘÍDA: Horšovský Týn přestřílel Dlouhý Újezd, vítěznou branku dal Havlíček