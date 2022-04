„Před zápasem jsme měli problémy se sestavou, chyběl nám zraněný kapitán Tomáš György, ale utkání jsme nakonec zvládli. Rozhodl první poločas, ve kterém jsme byli efektivní a ujali se vedení 2:0. Po změně stran nás soupeř zatlačil, dostal se do hry díky našemu vlastnímu gólu po centru a v závěru měl několik slibných šancí, ale my jsme si vítězství už uhájili,“ byl rád trenér Nýrska Karel Kalivoda. „Musím pochválit kluky, ale i soupeře, který byl velice kvalitní a vůbec nechápu, co dělá vespodu tabulky,“ řekl.

Na druhé straně barikády naopak zavládlo zklamání. „Nezačali jsme nejlépe a dvakrát inkasovali. Ve druhé půli jsme soupeře zmáčkli, ale i kdyby se hrálo dva dny, gól nedáme. Jedinou naši branku si Nýrsko muselo dát samo,“ posteskl si trenér domácí Zruče Jan Kraus. „Celkově to byl remízový zápas, ze kterého nemáme nic. Nedá se nic dělat, musíme bojovat dál,“ doplnil k utkání.

Lhota vyučila Černice, dvakrát pálil Švehla

Podobné pocity po sobotním střetnutí převládaly také v hlavě černického lodivoda Petra Kurala, jehož mužstvo doma podlehlo Lhotě 2:4. „Je to pořád stejné. Nejsme dostatečně produktivní, navíc děláme hloupé chyby. Tři góly jsme totiž Lhotě naservírovali úplně sami,“ zlobil se zkušený kormidelník. Poněkud radostněji pak zápas hodnotil kouč Lhoty Petr Nykles.

„S body jsme pochopitelně velmi spokojení a tentokrát i s předvedenou hrou. Byl to ale vyrovnaný zápas, ve kterém nám přinesla úspěch změna systému. Chtěli jsme zahustit střed hřiště, a to se nám povedlo,“ liboval si Nykles. S čím ale nebyl spokojený, bylo sedm žlutých karet pro jeho svěřence. „Nedisciplinovanost, nechovali jsme se dobře. Ať už rozhodčí zápas pískal jakkoliv, minimálně tři žluté karty byly zcela zbytečné,“ utrousil rozzlobeně.

Jiskře pomohli borci z třetiligového áčka

Nejvyšší vítězství kola si na své konto připsala rezerva Domažlic, které v jediném nedělním utkání deklasovala domácí Staňkov vysoko 8:0. Jiskře k dalšímu tříbodovému úspěchu pomohli někteří hráči ze třetiligového áčka. V základní sestavě nastoupili Egon Vůch, David Brabec i Daniel Černý. A právě posledně jmenovaný fotbalista nasázel soupeři za 69 minut pobytu na hřišti hattrick. Jednou se gólově prosadil i Brabec.

„Soupeř to měl proti nám těžké, protože jsme měli tři hráče z áčka, kteří nám velmi pomohli a byli na hřišti znát. Kvalitní výkon podali ale všichni hráči. Soupeř naopak měl nějaké problémy se sestavou, takže to neměl jednoduché. My jsme měli zápas od začátku až do konce pod kontrolou. Potěšilo mě také čisté konto,“ byl spokojený kouč vedoucí rezervy Domažlic Pavel Javorský.

Černice - Lhota 2:4

Poločas: 1:2. Branky: 19. E. Eger, 55. Peterka - 26. a 64. Švehla, 14. Záhrobský, 60. Zdvořáček. Rozhodčí: Ruda - Křen, Kulhánek. ŽK: 3:7 (37. Švejda, 62. Peterka, 90+2. Fürbacher - 35. Záhrobský, 37. Kotrnoch, 41. Švehla, 53. Lužný, 53. Šroubek, 72. Kohout, 90+2. Sulek). Diváci: 82. Černice: Gottwald - Fürbacher, Švejda, Petr, E. Eger (84. Miletínský), Vít, Hrach, Peterka, Zelinski (68. Chvojka), P. Eger, Pinc (58. Toman). Trenér: Petr Kural. Lhota: Jan Rojík - Záhrobský, Zdvořáček (83. Kotrnoch), Vlček, Šroubek, Kohout (68. Eliášek), Kotrnoch (84. D. Křížek), Lužný, Štverák, Švehla, Kouřil (77. V. Suda). Trenér: Petr Nykles.

Zruč - Nýrsko 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 60. Antonovics vlastní - 11. Varga, 40. Pavlík. Rozhodčí: Frgal - Schneider, Šlauf. ŽK: 0:1 (45. Varga). Diváci: 100. Zruč: M. Zach - Fryček, Kastelic, Tobrman, Lang, Korous, Kubeš, D. Král, Mošna, Pavel, Kazda (60. Šulan). Trenér: Jan Kraus. Nýrsko: Toul - Antonovics, Pavlík, Výtisk (46. Trumpeš), T. Kohout (84. Z. Mašek), Varga, K. Kalivoda ml., Vlček, M. Brož, Kotlan, Bastl (70. J. Brabec). Trenér: Karel Kalivoda st.

Staňkov - Domažlice B 0:8

Poločas: 0:4. Branky: 25., 50. a 59. D. Černý, 28. a 32. Copák, 13. Vlček, 65. Brabec, 88. Sedláček). Rozhodčí: Šálková - Mifková, Petrželková. ŽK: 1:1 (39. Drudík - 27. T. Korelus). Diváci: 111. Staňkov: Stashko - Vrba, F. Dolejš, M. Liška, Arrammach, Hrdina, Pitipáč (63. Kolros), Doležal, Kubina (75. Kastl), Šimůnek, Drudík. Trenér: Milan Kucharič. Domažlice B: Červený - Soupíř, Hojda, T. Korelus (77. Kalný), Vojtko, Sedláček, Copák, Vlček, D. Černý (69. Sloup), Brabec (69. Hoang), Vůch (69. Peroutka). Trenér: Pavel Javorský.

