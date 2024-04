Duel rozhodl úsek od 33. do 41. minuty, kdy třikrát skóroval René Kropáček, který má zkušenosti z třetiligových Domažlic a z druhé ligy v dresu Hradce Králové (2017/18 a 2018/19).

"V Křimicích nás porazil Kropáček, který je fotbalistou na úrovni ČFL. Dal nám tři góly během osmi minut. To rozhodlo. Myslím si, že zápasu by spíš odpovídal výsledek 2:0 pro domácí. Hráli jsme dobře, ale Křimice střílely góly," prohlásil hrající trenér Tlumačova Tomáš Korelus.

Tlumačovu odešel před sezonou forvard Martin Wolf do Újezda hrát II. třídu domažlického okresu.

"Chybí nám útočník a díru musím lepit já, což bohužel příliš nepomáhá," řekl Korelus.

"Do Tlumačova jsem přišel v lednu, kdy už byla rozjetá zimní příprava. Tlumačov vyplácel velké peníze za mě a bráchu, takže už nebylo možné řešit další hráče. Mám už nějaké hráče vyhlédnuté, ale do června musíme přežít," pravil.

Tlumačov, který minulou sezonu spadl z krajského přeboru do I. A třídy, je v ní předposlední. Poslední Staňkov má stejně bodů a do I. B třídy by za určitých okolností mohly spadnout více než tři týmy z I. A třídy.

"Počítáme s pádem do I. B třídy, protože těžký los nám nepomohl a do konce sezony máme osm kol a asi sedm zápasů musíme vyhrát, což je bez útočníka těžké," smutnil Tomáš Korelus.

