Pokud se zadaří, můžou se střetnout s druholigovými nebo dokonce s prvoligovými týmy. Fotbalisté Slavoje Koloveč si totiž zajistili pro příští sezonu účast v Českém poháru - MOL Cup. Rozhodlo o tom středeční finále Poháru krajského fotbalového svazu (PKFS) v Kolovči, kde Slavoj porazil Horšovský Týn 4:1. Derby a souboj účastníků fotbalové I.A třídy otevřel už ve 2. minutě Rostislav Duchoň, který dával i gól na 3:0. Na 2:0 zvyšoval Lukáš Tumpach. Za Horšovský Týn snižoval na 1:3 Marek Falout, ale pojistku domácím hráčům dal v 88. minutě Pavel Kadlec - 4:1.

Předávání pohárů účastníkům finále PKFS. | Video: Martin Švec

"Pocity jsou super. Myslím si, že zápas byl dost nervózní. Přestože výsledek je 4:1, tak Týn hrozil, my jsme nedokázali udržet míč nahoře nebo rozhodnout dříve. Měli jsme tam přečíslení, ale nedokázali jsme se dostat ani do zakončení. Hrálo se nahoru dolů, což bylo pro diváky super. Ve hře jsme měli hodně nedostatků, ale výhra to přebila. Doufám, že nás výhra restartuje a poslední dva zápasy v soutěži zvládneme," řekl trenér Slavoje Koloveč Martin Steinbrücker.

Trenér Horšovského Týna Václav Kopejtko byl navzdory porážce spokojený. "Chybělo nám pět hráčů základní sestavy kvůli zranění nebo účasti kluků na srazu Ukrajiny v malé kopané. Nedali jsme čtyři jasné tutovky do prázdné brány. Za stavu 1:3 jsme oteveřeli hru, soupeř se dostával do přečíslení. Hráče jsem pochválil, bojovností jsme se dostali do finále. Koloveč si doma šla pro vítězství, byla efektivní. Porážka v derby mě nebolí," uvedl Kopejtko.

Za stavu 2:0 chytil týnský gólman Jan Bohuslav Milanu Lucákovi penaltu. "To se může stát. Předtím tam byl moment, kterého jsem si bohužel nevšiml, měli jsme asi odevzdat míč, ale ze hry vyplynula penalta. Jsem i rád, že jsme ji nedali, aby nevznikly spekulace, že jsme dali gól, který možná nebyl úplně fair-play," vysvětlil Steinbrücker.

Zdroj: Martin Švec

V poslední desetiminutovce měl na kopačkách gól domácí Pavel Vachtl, ale únik se spoluhráčem na gólmana trestuhodně zahodil. "To jsou infarktové situace. Jdeme ve dvou sami na brankáře, vedli jsme 3:1 a mohli jsme to rozseknout. Byla to žákovská chyba," kroutil hlavou trenér Kolovče.

Výhra v derby ho dvojnásob potěšila. "My jsme snad jediný mančaft, který nad Horšovským Týnem nevyhrál. Tam jsme remizovali a doma prohráli. Před zápasem jsem klukům říkal, že máme šanci Týn porazit. Mám radost, že se to povedlo," konstatoval Steinbrücker.

Na podzim čekají na Slavoj Koloveč zápasy v předkolech MOL Cupu. "Je to jediná cesta do Evropy. (smích) Řekl jsem klukům, že jsme teprve v polovině. Těšíme se na kvalitní soupeře. Neříkám, že bych si přál, ale kdyby do Kolovče přijela Jiskra Domažlice, tak by to byl fotbalový svátek pro Koloveč. I když by to asi pro nás byla stopka," pravil Martin Steinbrücker.