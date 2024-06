Šlágr 29. kola fotbalové I. A třídy mezi domácími Křimicemi a Slavojem Koloveč rozhodl o vítězi soutěže. Koloveč prohrála 0:2 a dvě kola před koncem ztrácí ze druhého místa na Křimice nedostižných sedm bodů. Ve 4. minutě skóroval domácí Pekárek, ve 13. minutě si dal vlastní gól Královec. Plzeňský klub si zajistil postup do krajského přeboru, Koloveč musí druhou postupovou příčku ještě uhájit před dotírajícím Horšovským Týnem.

I. A třída, 29. kolo: Křimice - Koloveč (modrobílé dresy) 2:0, 1. června 2024. | Video: Martin Švec

"Zápas se rozhodl během prvních patnácti minut, kdy jsme dostali první laciný a druhý gól po pěkné kombinaci Kropáčka. Zbytek poločasu i druhý poločas byly vyrovnané. O přestávce jsme si řekli, že zkusíme se zápasem něco udělat. Náš výkon se zvedl, ale neproměnili jsme šance i jejich náznaky. Myslím si, že se potkali dva soupeři, kteří chtějí hrát fotbal. Druhý poločas byl z naší strany solidní a od toho se musíme odrazit do posledních dvou zápasů," řekl trenér Slavoje Koloveč Martin Steinbrücker.

Křimicím pogratuloval k zaslouženému prvenství. "Mají kvalitní hráče," dodal.

Koloveč prohrála čtvrtý duel v řadě, což ji nakonec stálo první místo. Po minulém utkání v Plzni se Smíchovem prohlásil trenér Kolovče, že je potřeba začít žrát trávu.

"Bral jsem to tak, že musíme začít více bojovat, zabrat, být trochu i ve skluzech a nespoléhat se na náš způsob hry, kvalitu a individuální schopnosti. Ale nechtěli jsme dostávat karty, nabádali jsme hráče, že když přijdou krizové situace, aby udrželi nervy. V tomhle směru jsem rád, že to tak dopadlo," uvedl Steinbrücker.

Zdroj: Martin Švec

V neděli 9. června (16.00) hraje Koloveč doma s Kralovicemi a končí v sobotu 15. června (16.00) na hřišti sestupujícího Staňkova.

"Jasně, papírově to jsou schůdní soupeři, ale Kralovice asi budou hrát o záchranu, protože zespodu se dostává Tlumačov. Takže to nebereme tak, že máme něco jistého, musíme si to sami urvat a vyhrát," upozornil trenér Kolovče.

Před vyvrcholením I. A třídy čeká Slavoj finále Poháru krajského fotbalového svazu proti Horšovskému Týnu. Hraje se ve středu 5. června (18.00) v Kolovči.

Mužstvu scházejí klíčoví fotbalisté a někteří až do konce sezony. "Myslím si, že se neuzdraví nikdo. David Soupír má zápal plic a možná nestihne ani začátek letní přípravy. U Davida Tumpacha chceme požádat o osvobození zbytku čtyřzápasového trestu. Musí si odpykat tři utkání, abychom mohli zažádat o prominutí trestu, takže to zkusíme," nastínil Martin Steinbrücker.