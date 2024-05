Ve finále Poháru krajského fotbalového svazu (PKFS) se střetnou týmy I. A třídy Slavoj Koloveč a Dynamo Horšovský Týn, které ve středečním semifinále porazily mužstva z krajského přeboru. Koloveč vyhrála ve Lhotě 3:2 vítěznou brankou z 82. minuty, Horšovský Týn zvítězil v Radnicích 1:0 gólem z 90. minuty.

Semifinále PKFS: Sokol Lhota - Slavoj Koloveč 2:3, 8. května 2024. | Video: Martin Švec

Koloveč vedla 2:0 (R. Duchoň, L. Tumpach), Lhota srovnala (Šroubek, Švehla), ale na konečných 3:2 pro Slavoj se prosadil Barborka po standardce Grajciara. Od 87. minuty hrála Lhota bez vyloučeného Marka.

"Spokojenost s výsledkem i s výkonem. Čekali jsme těžký zápas na menším hřišti, které není naše doména. V Kolovči máme větší. Kluci k zápasu přistoupili výborně, splnili taktické plány. V poločase jsme mohli vést vyšším rozdílem než 1:0, ale neproměnili jsme šance. Na začátku druhé půle jsme dali druhý gól, ale Lhota má samozřejmě kvalitu a dokázala srovnat. Líbilo se mi, že se kluci nepoložili a rozhodli o našem vítězství," řekl trenér Kolovče Martin Steinbrücker.

Výhra a postup do finále ho těší i s ohledem na to, že se zrodily proti soupeři z vyšší soutěže.

"Říkal jsem klukům, že semifinále proti Lhotě je srovnání a výzva, protože pokud se nám povede dotáhnout postup do krajského přeboru, tak je to soupeř, se kterým se budeme potkávat příští sezonu," uvedl kouč lídra tabulky I. A třídy.

Lhota je desátá v krajském přeboru.

Zdroj: Martin Švec

Při prvním inkasovaném gólu Steinbrückera mrzelo nepokrytí protihráče na zadní tyči a před druhou brankou ztráta balonu ve středu hřiště.

Při vítězném gólu pomohla skvělá kopací technika bývalého prvoligového fotbalisty Petera Grajciara, který ze standardky posadil balon na hlavu Matyáše Barborky. "Máme více hráčů, kteří to umí kopnout. Petr je naše velká výhoda, krásně našel Matyáše, který to dal do brankářova protipohybu," potěšilo trenéra Slavoje Koloveč.

Finále PKFS se hraje za dva týdny. "Domažlické derby by bylo super," přál si Steinbrücker, když ještě neznal výsledek z Radnic.

"Jsme rádi za finále, ale klukům říkám, že radost střídá starost, protože my už jsme trochu pomlácení. Měli jsme tři anglické týdny za sebou, takže trochu se začíná načítat únava a zranění. Na finále se ale těšíme a musíme se na něj připravit. Pohárové zápasy jsme zpočátku brali spíš jako přípravné zápasy, ale když jsme se dostali krok od finále, tak jsme chtěli uspět," uzavřel Martin Steinbrücker.