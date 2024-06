Většinu druhé půle se hrálo bez šancí. "Kumuluje se únava, za celou sezonu toho bylo dost. V Chotíkově to byla hodně nakopávaná, odražené balony, hodně soubojové. Ale tak to někdy je," uvedl Manowetz.

Holýšov hrál v kombinované sestavě. Trenér Milan Dejmek na předzápasovém tréninku měl hodně omluvenek. "Jo, lepili jsme to, protože v týmu jsme měli rozlučku se svobodou (smích) a v životě jsou věci, které jsou přednější. Takže jsme se sešli a dali jsme si nohejbal. Jinak trénujeme v osmnácti lidech, takže kluci, kteří v Chotíkově naskočili do zápasu, jsou plně v tréninku a jsou součástí týmu," pravil obránce Holýšova.

Remízou si Holýšov udržel naději na čtvrté místo, na kterém je Chotíkov s náskokem tří bodů. Holýśov má ovšem lepší vzájemné zápasy. V posledním kole hraje Holýšov s Horní Břízou (pátek, 18.00), Chotíkov zajíždí do Vejprnic.

"S trenérem Chotíkova Kučou (Petr Kučera) jsme si říkali, že hrajeme o čtvrté místo. Bylo by to hezké. Ještě máme jeden zápas," konstatoval Manowetz.

Zdroj: Martin Švec

Páté, nebo čtvrté místo bude pro fotbalisty úspěchem, protože minulou sezonu hráli baráž o udržení v krajském přeboru. "Souhlasím, je to určitě úspěch. Přišel trenér Dejmek, kluci z Přeštic, mužstvo se omladilo. Pracujeme dál, protože do příští sezony chceme víc. Rádi bychom hráli ještě víc nahoře a potrápili favority. Příští sezonu bude krajský přebor hodně kvalitní, protože spadnou Klatovy a Tachov, postoupí Křimice, které budou černým koněm. Takže se můžeme těšit na pěkné zápasy. Potřebujeme nabrat síly, potrénovat a půjdeme do boje," prohlásil Miroslav Manowetz.