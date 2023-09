Mimochodem: jednou brankou k vítězství Slavoje přispěl i Peter Grajciar, který se trefil z přímého kopu ve 40. minutě utkání v den svých čtyřicátin.

Ohlas trenérů po utkání

Martin Steinbrücker (Slavoj Koloveč): „Po celou dobu zápasu jsme byli na hřišti lepším týmem, dominovali jsme a naprosto zaslouženě zvítězili. Myslím si, že jsme mohli dát i více branek, ale i tak panuje naprostá spokojenost. Jsem také rád, že jsme pošetřili některé nakřáplé kluky, a že se nikdo další nezranil, protože aktuálně ta situace u nás na marodce není ideální. Musím pochválit také hráče z lavičky, kteří do zápasu nastoupili od úvodní minuty. Všichni ukázali, že do týmu rozhodně patří.“



Zdroj: Jiří Pojar



Pavel Čadek (Tlumačov): „Hráli jsme hodně špatně a zakřikle, bez pohybu a důrazu. První gól jsme si dali vesměs sami, kdy si brankář nekřikl na obránce. Dokud se hrálo 0:0, měli jsme hlavy nahoře, ale po dvou gólech rychle po sobě… Koloveč byla ve všech směrech lepší, je někde jinde než my, má dobře poskládaný tým. My přebudováváme mančaft mladými kluky, kteří nemají nic nahráno a žádné zkušenosti. Pokud na ně vletí Koloveč s fotbalisty, kteří hráli dorosteneckou divizi, tak naši kluci z druhých tříd na ně zkrátka nestačí. Grajciar, který hrál první ligu, je rozdílový hráč o tři třídy. Na Koloveč jsme neměli, soupeř byl pohyblivější i rychlejší.“

VIDEO: Exportní branka zkušeného Grajciara, podívejte se

Zdroj: Jiří Pojar

TJ Slavoj Koloveč – TJ Start Tlumačov 7:0

Poločas: 3:0. Branky: 74. z penalty a 79. David Tumpach, 23. Kašpar vlastní, 29. Lukáš Tumpach, 40. Grajciar, 51. M. Duchoň, 53. Šlajs. Rozhodčí: Křen - Ruda, Frgal. ŽK: 0:1 (34. Leitl). Diváci: 160. Sestava TJ Slavoj Koloveč: Knopf – Kadlec, Šlajs, Lukáš Tumpach, Milan Lucák, Štefll (69. Sušický), Královec, J. Lucák (81. Vitoň), Vachtl (69. David Tumpach), Grajciar, M. Duchoň. Trenér: Martin Steinbrücker. Sestava TJ Start Tlumačov: Pomothy – Leitl, Šinál, Sladký, Frček, T. Šindelář (63. Rottenborn), Pfeifer, Kašpar, Tran (85. Svoboda), Schneider, R. Šindelář. Trenér: Pavel Čadek.

Švihov v euforii! O výhře nad Měcholupy rozhodla trefa z páté minuty nastavení