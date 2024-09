Emoce plály i při odchodu do šaten, kdy se fotbalisté obou mužstev mezi sebou hádali a obviňovali z nekalých praktik. "Jsou to emoce. Tlačíme se za gólem, ve vápně je souboj našeho hráče proti dvěma obráncům. Z mého pohledu šel soupeřův hráč rukou proti balonu, přistrčil si ho dopředu. Rozhodčí řekl, že to ruka nebyla. Už s tím nic neuděláme, protože je konec zápasu. Rozhodčí si stojí za svou pravdou. Bohužel chyběl nám kousek, abychom si odvezli alespoň bod za předvedený výkon," prohlásil bezprostředně po utkání trenér Tatranu Chodov Oldřich Timura, který těžce nesl situaci z poslední nastavené minuty.

"Přijedeme do Tlučné, chceme hrát a užít si fotbal. Naposledy v Tlučné to byl podobný zápas. Vedli jsme 1:0, prohrávali 1:2 a v poslední minutě jsme po centru vyrovnali, ale pomezní rozhodčí odmával ofsajd. Řekl bych, že teď to byla podobná situace, i když asi ne úplně taková jako před dvěma roky. Ale už cítíme, že se to opakuje a že už to není náhoda. Rozhodčí to asi nedělají úmyslně, ale není to náhoda," zlobil se Timura.

V sobotu v Tlučné Chodov vedl 1:0, ale ještě v první půli inkasovali čtyřikrát a do šaten se šlo za stavu 2:4.

7. liga, sk. A: Tlučná - Tatran Chodov, 21. září 2024. | Video: Martin Švec

"Myslím si, že jsme byli dobře připravení. Začátek zápasu nám vyšel, vstřelili jsme první branku. Soupeř neměl herní převahu, ale my jsme ho dostali na koně svými chybami. Neberu gól na 1:1, před kterým jsme zaspali při odražených míčích. Ale pak jsme Tlučné dvakrát připravili gól. První půli jsme prohráli 2:4 a v šatně jsme si řekli, že do toho dáme, co budeme moci. Myslím si, že na I. B třídu se hrál pěkný zápas. Kluci se snažili, ale výsledkově to nevyšlo. Chyběli nám nějací hráči, ale na to se nechci vymlouvat. Sezona je dlouhá, takže věřím, že ještě máme co nabídnout a že se budeme prát o čelo tabulky," konstatoval Timura.

"Máme dva nové hráče, které chceme zapracovat. Předminulou sezonu jsme se tady s Tlučnou také rvali o postup, pokud bychom tu tehdy uhráli remízu, tak jsme postupovali my a ne Tlučná. Teď se střetáváme znovu. Věřím, že mladí kluci mají potenciál a že ho mohou rozvíjet," dodal Oldřich Timura.