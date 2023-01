„Věděli jsme, že to bude minimálně poločas velmi těžké utkání, protože soupeř má v kádru zkušené hráče, někteří hráli i divizi. Bylo to derby, vyhecované utkání. Soupeř si v první půli vytvořil svoje šance, kdy jsme zmatkovali v obraně, defenziva nám moc nefungovala. Hosté naštěstí svoje příležitosti neproměnili. My jsme však také měli několik šancí, z nichž jsme dvakrát udeřili," hodnotil kouč domažlické zálohy Stanislav Vítovec průběh prvního dějství.

Přípravný zápas: TJ Jiskra Domažlice B (modří) - Slavoj Koloveč 7:0.Zdroj: Jiří Pojar

„Potom jsme prostřídali, šanci dostali mladí kluci, kteří se ukázali v dobrém světle. Soupeř fyzicky odpadl, čehož jsme využili a přidali další góly," doplnil.

K utkání se vyjádřil také Martin Steinbrücker, kouč Slavoje Koloveč. „V první řadě jsem rád, že si na nás Jiskra vzpomněla. Pro nás je to pocta a foufám, že i Domažlicím to něco dalo," přemýšlel nahlas zkušený kormidelník.

Trenér Kolovče Martin Steinbrücker.Zdroj: Jiří Pojar

„Samozřejmě jsme věděli, do čeho jdeme. Věděli jsme, že to bude zápas hodně o běhání. Uvědomovali jsme si, že kvalita i rychlost jsou na straně Jiskry, s tím jsme do toho šli. Přesto jsme to chtěli poctivě odmakat a dovolit si co nejvíce směrem dopředu. Dokud jsme měli síly, docela se nám to dařilo. Vypracovali jsme si nějaké šance a podle mého názoru jsme si jeden gól zasloužili," tvrdil Martin Steinbrücker. „Pak nám došly síly, ale celkově jsem spokojený. Korektní zápas, skvělí rozhodčí, přišlo hodně lidí a nikdo se nezranil," dodal ke klání.

Zápas splnil účel i podle domažlického záložníka Antonína Vlčka, jenž se (mimo jiné) blýskl pěknou brankou z přímého kopu. „Koloveč byl pro nás na začátek přípravy asi ideálním soupeřem. Trénujeme od pondělí a já osobně jsem měl těžší nohy, což je ale v této fázi běžné. Soupeř se mi v první půli líbil. Rád jsem si zahrál proti svému kamarádovi Milanu Lucákovi, který Koloveč táhne a byl vidět i dneska. Co se týče našeho výkonu, jsem spokojený hlavně s tím, že jsme vstřelili hodně branek a žádnou nedostali. Kvituji také to, že s námi bylo asi sedm kluků z dorostu, protože oni přesně takové zápasy potřebují," uvedl.

TJ Jiskra Domažlice B - Slavoj Koloveč 7:0

Zdroj: Jiří Pojar

Poločas: 2:0. Branky: 19. Copák, 43. Tumpach, 64. Staněk, 67. Vlček, 71. Rejthar, 79. Tran, 90. T. Korelus. Rozhodčí: Mifková - Böhm, Chmelík. Diváci: 102. Hřiště: UMT Domažlice. Jiskra Domažlice B: Bratanič (L. Červený 46.) - Hojda, Bauer, T. Korelus, Sedláček, Soběhart, A. Vlček, Copák, Čadek, Tumpach, Staněk. Střídali: Tran, Řezníček, Zámostný, Rejthar, Šindelář. Trenéři: Stanislav Vítovec, Roman Pekhart. Slavoj Koloveč: V. Knopf - Mastný, Sušický, Kruml, F. Šlajs, T. Šlajs, J. Lucák, M. Duchoň, Denk, M. Lucák, D. Tumpach. Střídali: Souček, R. Duchoň, Rada, Štefl, Š. Knopf, Bédák. Trenér: Martin Steinbrücker.

Další program přípravy TJ Jiskra Domažlice B



21. až 22. ledna: krátké soustředění v Domažlicích, 28. ledna: TJ Jiskra Domažlice B - TJ Jiskra Domažlice U19 (čas bude upřesněn), 4. února 14.00: TJ Jiskra Domažlice B - TJ START Tlumačov, 11. února 15.00: FC Viktoria Plzeň U19 - TJ Jiskra Domažlice B (UMT Luční, Plzeň), 14. února 18.00: TJ Jiskra Domažlice - Fürth im Wald /Německo/ (UMT Domažlice), 18. února 14.00: SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice B (UMT Klatovy), 25. února: SK Petřín Plzeň - TJ Jiskra Domažlice B (čas bude upřesněn).

Další program přípravy Slavoje Koloveč



26. až 29. ledna: krátké zimní soustředění (Pranty), 28. ledna 12.00: TJ Jiskra Domažlice U17 - Slavoj Koloveč (UMT Domažlice, vybraní hráči), 4. února: Dynamo Horšovský Týn - Slavoj Koloveč (čas bude upřesněn), 12. února 14.00: FK Holýšov - Slavoj Koloveč (2. kolo Poháru PKFS, UMT Domažlice), 18. února 14.00: TJ Jiskra Domažlice do 19 let - Slavoj Koloveč (UMT Domažlice), 25. února 18.00: Slavoj Koloveč - Chotěšov (UMT Domažlice), 5. března 10.15: TJ Přeštice (B) - Slavoj Koloveč (UMT Přeštice).

