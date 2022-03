17. kolo KPM: Rapid Plzeň (modří) - Start Tlumačov 2:2 (4:3 na penalty).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„První poločas neměl s fotbalem nic společného. Byl to chaos z obou stran,“ zlobil se asistent trenéra Rapidu Plzeň Jaromír Mysliveček. „V závěru jsme nakonec stihli vyrovnat a na penalty vyhrát, za což jsme moc rádi, ale to je tak všechno, co k zápasu můžu říct. Vůbec se mi to nelíbilo,“ doplnil zkušený matador, který letos v červnu oslaví své již 80. narozeniny.

Na předposlední Rapid se bodově dotáhl na chvostu nacházející se Bolevec, který o víkendu zabral, když doma porazil Lhotu 1:0. Jedinou branku vstřelil v 85. minutě kapitán týmu Michal Pelnář. Pro tradičního účastníka krajské elity se jednalo teprve o třetí plnohodnotné vítězství v letošní sezoně.

„První půle byla herně vyrovnaná, ale měli jsme víc šancí, mohli jsme dát tři góly, bohužel nedali. Po pauze nás Lhota zatlačila, měla hodně centrů, ale my jsme ke konci rozhodli dalekonosnou střelou Pelnáře z trestného kopu. Už před týdnem jsme mohli uspět, ale nepovedlo se. Jsme rádi, že se k nám štěstí přiklonilo a vyhráli jsme,“ potěšilo Michala Bublíka, hrajícího trenéra Bolevce.

17. kolo KPM: SSC Bolevec (černí) - Lhota 1:0 (0:0).Zdroj: Filip Nekola

„Byli jsme úplně bezzubí v koncovce. Měli jsme převahu, ale netlačili jsme se do zakončení tak, jak bychom měli. Všichni jako by čekali, že tam do toho půjde naplno někdo druhý. Jedinou šanci měl od nás David Křížek. Bolevec to ubojoval. Rozhodla branka, která padne snad jednou za pět let. Míč z přímáku zaplaval, neskutečně uhnul v půlce svého letu a skončil v brance. Původně snad ten balon letěl mimo tři tyče,“ kroutil hlavou lodivod Lhoty Petr Nykles.

Černice tlačily, ale odjely s prázdnou

V 17. kole neuspěly ani Černice, které prohrály na hřišti Zruče 1:3. „Smolná porážka. Většinu zápasu jsme byli v kombinaci lepší než domácí, měli jsme i více šancí. Neproměnili jsme ale penaltu a další dvě příležitosti, proto přišel zákonitě trest. Rozhodla koncovka, v níž byla Zruč úspěšnější. Bodová ztráta je o to bolestivější, že i když máme velkou marodku a hráli jsme v hodně poslepované sestavě, měli jsme na to, abychom si ze Zruče něco odvezli,“ mrzelo lodivoda Černic Petra Kurala.

Neskutečné utkání se odehrálo v sobotu ve Stříbře, kam přijely druhé Radnice. Hosté díky dvěma trefám Martina Habra vedli 2:1, ale v poslední minutě vyrovnal z penalty domácí Hřebík. V penaltové loterii následně slavili druhý bonusový bod právě fotbalisté Stříbra. Radnice zápas navíc dohrávaly bez tří vyloučených hráčů. Postupně se do sprch pakovali Esterka, Lukáš Brož a Fencl.

„Víc než o fotbale to bylo o bojovnosti, rozhodla nedisciplinovanost hostů. Ta vyloučení nám hodně pomohla a myslím, že zvlášť to první bylo zbytečné. My počítáme každý bod, takže tyhle dva jsou dobré. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, i když jsme měli tlak a šance, soupeř dal z první šance gól a my jsme upadli do křeče. Ale musím kluky pochválit, že to nevzdali a bojovali až do konce,“ sdělil Deníku trenér Baníku Lukáš Pleško.

„Horko těžko jsme skládali mančaft, na lavičce jsme měli dva šestnáctileté kluky. Stříbro začalo snaživě, bylo lepší. My jsme dali z první vážnější akce gól, domácí sice po přestávce srovnali, ale krásnou brankou Matěje Habra jsme šli zase do vedení. Pak jsme měli tři vyloučení, to by se nemělo za takového stavu stávat, a přišel trest, i když to bylo kruté. Myslím, že se to pak na nás podepsalo i při penaltách, jejichž obvyklí exekutoři už navíc nebyli v té době na hřišti,“ posteskl si kouč Radnic Pavel Aubrecht.

Jiskra zažehnala porážku

Po remíze 2:2 se do penaltového rozstřelu dostal také zápas mezi Chotíkovem a vedoucím béčkem Domažlic. Chotíkovští v zápase vedli už 2:0, ale v závěru jim došly síly a nechali soupeře srovnat. „Oba týmy na sebe byly dobře připravené, takže utkání bylo relativně vyrovnané. Do sedmdesáté minuty jsme vydrželi s Jiskrou běhat, ale pak nám došla šťáva, hosté si vytvořili nápor a dokázali utkání vyrovnat. Celkově jsme mírně zklamaní, protože dvě třetiny zápasu jsme vedli a stejně máme jenom bod,“ uvedl hrající kouč Chotíkova Petr Kučera, jenž byl v závěru utkání vyloučený.

A podle zápisu za udeření soupeře sevřenou pěstí do oblasti hlavy. „Budeme se odvolávat, protože já to nebyl. Stalo se to ve skrumáži a rozhodčí v nepřehledné situaci označil za viníka mě,“ komentoval Petr Kučera.

Stoprocentní bilancí se na jaře mohou pyšnit Vejprnice. Poté, co před týdnem udolaly Bolevec, ve víkendovém souboji se Staňkovem svého soka přejely poměrem 5:0. „Celý zápas jsme měli více ze hry a zaslouženě zvítězili. V prvním poločase jsme ale ze šancí, které jsme si vypracovali, dali pouze jedinou branku a dali tím Staňkovu naději. Ten ji ovšem zahodil díky neproměněné penaltě za stavu 1:0, naopak my posléze pokutový kop proměnili. V závěru jsme ještě přidali další tři branky,“ liboval si jeden z trenérů Vejprnic Lukáš Paul.

17. kolo KPM: FK Nepomuk - FK Okula Nýrsko (černí) 1:3 (1:1).Zdroj: Aneta Kalivodová

Druhou jarní výhru slaví rovněž i v nýrští Optici. Tentokrát svěřenci trenéra Kalivody porazili Nepomuk na jeho půdě 3:1. Poslední utkání mezi Holýšovem a Horní Břízou rozhodovaly po bezbrankovém zápase penalty.

Bolevec – Lhota 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 85. Pelnář. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Hřiště: UMT. Bolevec: Körner - Bublík, Jaroš (65. Sinkule), Humpál, L. Volek, Pelnář, Černý (55. Krchov), Šedivec, Anténe, Loula, Winkelhöfer. Trenér: Michal Bublík. Lhota: Jan Rojík - Záhrobský, D. Křížek (59. Eliášek), Zdvořáček, Adam Vlček (90. Sulek), Šroubek, J. Kohout, Kotrnoch, Kostka, Švehla (81. P. Kalabza), Kouřil. Trenér: Petr Nykles.

Stříbro – Radnice 2:2

PK: 4:3. Poločas: 0:1. Branky: 64. Pavlas, 90. Hřebík z penalty – 26. a 70. Habr. Rozhodčí: Cupl. ŽK: 0:5. ČK: 0:3 (76. Esterka, 85. L. Brož, 89. Fencl). Diváci: 82. Hřiště: UMT. Stříbro: Dolejš - Pavlas, Kolena (60. Gontkovič), Marek Vyšín, Vejvoda, R. Skopový, Kertis (60. Makrlík), Bůžek (21. Kasl, 46. Tůma), Hřebík, Lanfranchi. Trenér: Lukáš Pleško. Radnice: Volák - Klír, L. Brož, Svoboda (48. M. Krč), Esterka, Huttr, Ineman (85. Draský), Valenta, P. Aubrecht (15. Habr), Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht st.

Zruč – Černice 3:1

Poločas: 0:0. Branky: 60. a 84. Mošna, 87. Kastelic – 77. Vít. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Zruč: M. Zach - F. Korelus (84. Záhořík), A. Král, Mošna, Fryček, Kastelic, Tobrman, Pavel, Korous, Kubeš (67. D. Král), Šnajdr (31. O. Mašek). Trenér: Jan Kraus. Černice: Gottwald - Chvojka, Fürbacher, Švejda, Petr, E. Eger (84. Motlík), Vít, J. Müller, Hrach (87. Pipaš), P. Eger (67. Trnka), Toman (Miletínský). Trenér: Petr Kural.

Nepomuk – Nýrsko 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 30. Knapp – 21. Kalivoda mladší, 81. T. György, 88. Mašek. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Nepomuk: Baroch - Voráček, Šafanda (68. R. Rous), Skala, Kozák, Michal Baran, J. Kalabza, Knapp, Chalupný (60. A. Viktora), Kašpar, Šmíd (60. Vosyka). Trenér: Josef Viktora. Nýrsko: Toul - Pavlík, Trumpeš (85. Z. Mašek), Kopřiva, T. György, K. Kalivoda ml., Antonovics, Kohout (88. Göndör), Bastl (60. Kotlan), M. Brož, I. Varga. Trenér: Karel Kalivoda st.

Chotíkov – Domažlice B 2:2

PK: 4:5. Poločas: 1:0. Branky: 41. D. Míka, 48. Denk – 70. Javorský, 73. Copák. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (88. Kučera). Diváci: 80. Chotíkov: Bejdák - B. Buchta, Cirok, Denk (68. J. Toman), Huml, Klepal, Kučera, D. Míka, Michal Prais, Vild, Aldt. Trenér: Petr Kučera. Domažlice B: Červený - T. Korelus, Hojda, Sloup, Soupír, D. Sedláček (46. Peroutka), Copák, Antonín Vlček, Hoang (61. L. Tumpach), Vojtko (76. L. Korelus), Javorský. Trenér: Pavel Javorský.

Rapid Plzeň – Tlumačov 2:2

PK: 4:3. Poločas: 22. Čupalka z penalty, 90. Žák – 31. Leitl z penalty, 43. Wolf. Rozhodčí: Duda. ŽK: 2:2. Diváci: 10. Hřiště: UMT Doubravka. Rapid Plzeň: J. Liška - Cvach, P. Nový, J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Drtil, Matějka, V. Žák, Holík (71. Ungr), Veber. Trenér: Pavel Šimsa. Tlumačov: Touš - Leitl, Váchal (83. Kobes), J. Korelus, Wolf (78. Rottenborn), T. Šindelář, R. Šindelář, Hamor (46. J. Pfeifer), Džugan (83. L. Svoboda), Malík, Sobotník (67. D. Žák). Trenér: David Zíta.

Vejprnice – Staňkov 5:0

Poločas: 1:0. Branky: 27., 52. z penalty, 84. a 89. Heller, 81. Bayer. Rozhodčí: Fillinger. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Hřiště: UMT. Vejprnice: Vavrík - O. Černý, Dvořák, Rada, A. Kolář (73. D. Křen), Bayer, Bernard (46. R. Křen), Kotva, Kuhajda, Puhlovský, Heller. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. Staňkov: Jánský - Vrba, F. Dolejš, M. Liška, Drudík, Šimůnek, Pitipáč (76. Záhoř), Doležal (65. Kolros), Hrdina, Bozděch, Hodan. Trenér: Milan Kucharič.

Holýšov – Horní Bříza 0:0

PK: 4:3. Poločas: 0:0. Rozhodčí: Fanfule. ŽK: 3:1. Diváci: 130. Holýšov: Chrž - Zavadil, Trhlík, Šlégl, Juráš (77. Kaas), Černohorský, T. Vítek, Šperl, Michálek (88. Šimka), J. Vítek, Kraus. Trenér: Jiří Jakš. Horní Bříza: Schimmer - Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd, Do Thanh Tung, Potoček (88. Sedlecký), Netáhlo, J. Mašek, J. Paukner (38. Kraček). Trenér: Aleš Zach.

17. kolo krajské I. A třídy:

Kralovice – Kaznějov 1:1 (4:2 na penalty, 0:0, 74. Sládek – 88. Vinkler), Petřín B – Mýto B 11:1 (7:1, 1. a 22. Kotěšovec, 16. a 42. Gavrylovskyy, 23. a 65. Škarda, 77. z penalty a 90. D. Vodrážka, 7. Štefl, 43. Provod, 72. Krystl – 40. Renza), Tachov – Žákava 2:2 (4:5 na penalty, 1:2, 2. Kořínek, 60. Hudec z penalty – 4. Boukal, 40. T. Nekola), Luby – Košutka 2:1 (1:1, 44. z pen. a 89. Pivoňka – 10. Triner), Hrádek – Sušice 0:1 (0:0, 81. Kodýdek), Svéradice – Křimice 1:1 (1:4 na penalty, 0:0, 76. Petřík – 90+2. Pata), Mochtín – Žihle 9:1 (3:0, 17. a 88. Žiak, 78. a 85. Kapusta, 26. J. Pretzelmayer, 38. Šafránek, 54. Smolík, 82. Bejvl, 84. Švátora – 50. J. Brož), Rokycany B – Bělá n/R. 4:1 (1:1, 35. Laubr, 69. Pražský z penalty, 86. Ječmen, 89. Radošovský – 32. Malý).