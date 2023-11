FOTO, OHLASY: Holýšov zdolal Chotíkov, o výhru se ale ve druhé půli strachoval

/FOTOGALERIE, OHLASY/ V jediném nedělním utkání 15. kola krajského přeboru šlo o hodně. Pokud by totiž fotbalisté Chotíkova vyhráli na půdě Holýšova, zakončili by první polovinu sezony jako čtvrtý nejlepší tým soutěže. V případě výhry domácích by to byl naopak Holýšov, kdo by si zajistil podzimní bramboru. A nakonec platila druhá varianta. Holýšovští fotbalisté, které od tohoto soutěžního ročníku vede ostřílený trenér Milan Dejmek, zvítězili nad obhájcem loňského stříbra těsně 3:2, když o svém vítězství rozhodli třemi góly v úvodních 34 minutách.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Krajský přebor, 15. kolo: TJ Holýšov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Chotíkov 1932 3:2 (3:1). | Foto: Jindřich Jager

Osobnost Deníku Obdržálek: Středu zálohy říkám na Horviho, kterému se už přibližuji i postavou Má na svědomí polovinu gólů svého mužstva a čistý hattrick v utkání 12. kola fotbalové II… Přečíst článek > Holýšov do zápasu vstoupil jako nemilosrdný uragán. Už ve třetí minutě otevřel skóre na podzim ve velké pohodě hrající malý velký muž Radek Kraus, na jehož brzkou trefu navázal v 17. minutě spoluhráč Jakub Krysl. A když pak na 3:0 zvýšil kanonýr Václav Šperl, zdálo se, že je rozhodnuto. Chotíkovští se ale nevzdali, ještě do konce poločasu snížili a ve druhé půli se další brankou dostali soupeři na dostřel. Domácí ale těsně vítězství nakonec uhájili a brali v derniéře cenné tři body. Chotíkovu naopak zbyly oči pro pláč. OHLASY, FOTO: Holýšov přehrál kvalitní Chotíkov, šlágr ovládli fotbalisté Slavie „Nemyslím si, že bychom na začátku hráli nějak extra dobře, spíš mi přišlo, že soupeř byl malinko mdlý, a nám tam napadaly tři góly. Pak jsme bohužel dostali kontaktní branku a ve druhé půli jsme byli špatní. Místo toho, abychom hráli aktivně, tak jsme předvedli pravý opak. Zbytečně jsme zalezli a byli pasivní," zlobil se trenér Holýšova Milan Dejmek a poznamenal, že druhé poločasy byly velkým problémem jeho týmu v celém podzimu. „Stalo se nám to několikrát, že jsme přestali hrát, na tom musíme v zimě zapracovat," ví kouč. Krajský přebor, 15. kolo: TJ Holýšov - FC Chotíkov 1932 3:2 (3:1).Zdroj: Jindřich Jager „My jsme bohužel nezachytili začátek. V prvních třiceti minutách nás domácí přehrávali a dali ze čtyř střel tři branky. Potom jsme ovšem dali první gól a troufnu si říct, že od tohoto okamžiku jsme byli na hřišti lepším týmem. Snížili jsme na rozdíl jediného gólu, a pak dokonce skórovali potřetí, ale rozhodčí, který podle mě pískal skoro celý zápas proti nám, nám branku nepochopitelně neuznal," pokrčil rameny hrající trenér Chotíkova Petr Kučera. K situaci, která vyvolala vášně, se vyjádřil i trenér domácího mužstva Milan Dejmek. „Měl jsem to přes celé hřiště, takže přesně nevím, co se tam stalo, ale pomezní měl zvednutý praporek, sudí navíc pískal ještě dřív než míč skončil v síti," popisoval diskutovanou momentku ze svého pohledu. Trenér Holýšova Milan Dejmek.Zdroj: Jindřich Jager „My nepodali dobrý výkon, ale měli jsme podle mě více nebezpečných příležitostí, takže jsme o ten jeden gól vyhráli asi zaslouženě," mínil holýšovský Milan Dejmek. „I když jsme prohrávali o tři branky, dvě třetiny zápasu jsme nebyli horší, naopak Remíza by podle mě byla spravedlivější," kontroval zase chotíkovský kouč Petr Kučera. Na každý pád: utkání skončilo výhrou Holýšova 3:2, který tak přezimuje čtvrtý. „Chtěli jsme v Holýšově vyhrát, protože bychom se dostali na čtvrté místo my, ale bohužel…," smutnil Kučera. „Takhle jsme devátí, byť s malinkou ztrátou. Já osobně jsem zklamaný," dodal kouč ještě. TJ Holýšov - FC Chotíkov 1932 3:2 Poločas: 3:1. Branky: 3. Kraus, 17. Krystl, 34. Šperl - 39. D. Míka, 76. Denk. Rozhodčí: Bogdan - Křen, Molek. ŽK: 2:4 (80. Šmíd, 82. Šperl - 21. Kučera, 68. Kellner, 82. Denk, 90+3. D. Míka). Diváci: 70. Hřiště: Holýšov, tráva. Sestava TJ Holýšov: Zach - Zavadil (62. Haidlmayer), Valachovič, Krystl (35. Šmíd), Kadar (86. Hájek), Křeš, Šperl (86. Pok), Michálek, Manowetz, Kraus, Kokoška (62. Syrovátka). Trenér: Milan Dejmek. Sestava FC Chotíkov 1932: Bejdák - Denk, Klepal (79. Pašek), Kučera, D. Míka, Huml (46. Benedikt), Lopata (46. Vild), Prais, Kellner, Sluka, Cirok (64. Buchta). Trenér: Petr Kučera. I. A třída: Koloveč sestřelila Kralovice a je půlmistrem, uspělo i Dynamo

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu