Pavel Aubrecht (trenér TJ Sokol Radnice): „Začátek zápasu byl opatrný z obou stran, trošku taktický svázaný, ale zhruba od patnácté minuty bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, a to byl Holýšov. To, že dostaneme gól, to se stát prostě může, ale štve mě, že jsme si nechali dát druhou branku v závěru prvního poločasu. Ve druhé půli jsme se zlepšili, snížili, ale nebyli jsme tolik aktivní, jako v jiných domácích zápasech, na což nejsme zvyklí a já nevím proč. Celkově Holýšov vyhrál zaslouženě, má výborné mužstvo.“