FOTO: Přeštice potvrdily roli favorita, zápas s Berounem rozhodli náhradníci

Premiérovou výhru za tři body ve druhé polovině sezony naopak slavili fotbalisté Nepomuku, kteří před vlastními fanoušky zdolali Tlumačov těsně 3:2. K výhře dokráčeli i přesto, že v zápase dvakrát ztráceli a závěr duelu odehráli bez vyloučeného Chalupného.

VIDEO: Béčko Viktorie ztratilo výhru až v závěru. Mrzí nás to, litoval Parlásek

„Nechci se na to vymlouvat, ale opět se potýkáme s covidem, byť jsem si myslel, že tohle už máme za sebou. Vypadli nám oba stopeři a celkově chyběli tři hráči ze základní sestavy,“ stýskal si trenér Nepomuku Josef Viktora.

„S Tlumačovem to bylo jako obvykle velmi těžké utkání. Oba týmy se prezentují fyzicky náročným stylem hry, a to se potvrdilo také na hřišti. Žádný krásný fotbal to nebyl, ale myslím si, že jsme nakonec zaslouženě zvítězili, protože jsme Tlumačov utahali a v závěru si i v deseti lidech dokázali vypracovat dvě až tři gólovky,“ hodnotil Viktora.

Lhota poprvé bodovala i skórovala

Poprvé na jaře slavili zisk tří bodů také fotbalisté Lhoty, kteří na umělé trávě na Bolevci porazili Rapid Plzeň 2:0. Obě branky vstřelil kanonýr Martin Švehla.

„Do zápasu jsme šli s tím, že už to musíme zlomit, protože kádr špatný nemáme. Proti oslabenému soupeři, který přijel jen se dvěma hráči na střídání, se nám zvítězit povedlo, byť většinu času se mi to z naší strany opět nelíbilo. Vůbec jsme nehráli to, co chceme. Důležité jsou ale tři body, které máme, a teď budeme doufat, že to bude lepší a lepší,“ vyslovil přání směrem do dalších zápasů jarní poloviny ročníku hlavní trenér Lhoty Petr Nykles.

Dva zápasy rozhodly až penalty

Další dva zápasy rozhodovaly až pokutové kopy, v případě Horní Břízy to tak bylo i v jejich třetím jarním utkání. Po dvou bezbrankových remízách, hrála doma tentokrát se Stříbrem 1:1 a bonusový bod navíc získala za lépe zvládnuté penalty. „Dobře jsme do zápasu vstoupili, byli jsme aktivní, měli několik šancí, ale neproměnili jsme je,“ litoval Aleš Zach, trenér Horní Břízy. Místo toho jeho tým inkasoval, ale rozhodčí Mifková gól neuznala. Tři minuty po přestávce šlo přece jen Stříbro do vedení. „Teprve ten moment jako by nás probral. Byli jsme lepší, ale šance jsme zase zahazovali. Až jsem si myslel, že už gól nedáme, ale nakonec jsme jednu šanci proměnili,“ připomněl vyrovnávací gól.

Bod bereme. Výkon hráčů mě po dlouhé době potěšil, říká trenér Vaigl

V závěru mohl Koudele strhnout vítězství na stranu domácích, jenže v jasné šanci přestřelil, a tak po remíze 1:1 přišly na řadu penalty.

„Tenhle Berbrův výmysl nesnáším, i když jsme na jaře díky tomu brali dvakrát bod navíc,“ doplnil trenér Horní Břízy. Stříbru přinesly penalty minule bod navíc s Radnicemi, ale tentokrát je nezvládlo. „To je vždycky vabank,“ posteskl si stříbrský kouč Lukáš Pleško. „Myslím, že jsme sedmdesát minut byli lepší, ale pak soupeř vyrovnal a měl ještě další šance. „Remíza je spravedlivá,“ shodli se na závěr hodnocení oba trenéři.

V dalším zápase obraly také po výsledku 1:1 Černice doma favorizované Vejprnice, ale pak v rozstřelu zahodily tři penalty a soupeř na ně vyhrál 7:6.

„Podle postavení v tabulce je ten bod dobrý. V první půli jsme byli lepší, po přestávce nám začaly docházet síly, protože máme neskutečnou marodku a někteří kluci toho moc nenatrénovali. Vejprnice to mohly i otočit, ale remíza je nakonec spravedlivá,“ říkal černický lodivod Petr Kural.

18. kolo KPM: Černice (modří) vs. Slavia Vejprnice 1:1 (6:7 na penalty)Zdroj: Filip Nekola

A jeho protějšek z vejprnické lavičky s tím souhlasil. „Byl to vyrovnaný zápas, remíza tomu sluší,“ potvrdil Roman Baxa. „Při penaltách se štěstí přiklonilo k nám. Černice mají dobrý mančaft, hrály dobře. My vezeme z horké půdy dva body, na vítězství jsme neměli,“ doplnil trenér Vejprnic.

Roli krále přeboru potvrdilo béčko Domažlic, které smetlo Zruč 4:0. Jasně zvítězil i Chotíkov, jenž bez hrajícího trenéra Kučery přehrál Radnice 3:0. Tři body o víkendu slavil také Staňkov, který po pauze smetl poslední Bolevec jednoznačně 4:0. Všechny góly přitom domácí dali až po změně stran.

Nýrsko – Holýšov 5:1

Poločas: 1:1. Branky: 67. a 83. I. Varga, 45. T. György, 64. Pavlík, 79. Kotlan – 28. Šperl. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Nýrsko: Jarolím - Pavlík, Kopřiva (86. Göndör), T. György, Karel Kalivoda mladší, Antonovics, T. Kohout, Bastl (64. Z. Mašek), I. Varga, Vlček, Kotlan (78. Taušek). Trenér: Karel Kalivoda starší. Holýšov: Chrž - Zavadil (53. Procházka), Trhlík, Šlégl (46. Šimka), J. Vítek, Juráš, T. Vítek, Šperl, Michálek, Šobr (86. Manowetz), Kraus. Trenér: Jiří Jakš.

Nepomuk – Tlumačov 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 37. Skala, 63. D. Šmíd, 74. Knapp – 2. M. Váchal, 59. Leitl z penalty. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 3:5. ČK: 1:0 (77. Chalupný). Diváci: 105. Nepomuk: Flandera - Panc, Šafanda, Skala, R. Rous (86. Sládek), Vosyka, J. Kalabza, Knapp, Chalupný, D. Šmíd (75. Kozák), A. Viktora (81. J. Nový). Trenér: Josef Viktora. Tlumačov: Touš - Leitl, M. Váchal, J. Korelus (68. Lokvenc), Wolf, T. Šindelář, R. Šindelář, Hamor, Pfeifer, Žák, Svoboda (60. Frček). Trenér: Pavel Čadek.

Lhota – Rapid Plzeň 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 32. a 48. Švehla. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 3:2. Diváci: 70. Hřiště: UMT Bolevec. Lhota: Bláha - Záhrobský, Zdvořáček, Adam Vlček (82. P. Kalabza), P. Suda, Šroubek, J. Kohout, Kotrnoch, Kostka (7. D. Křížek, 82. Sulek), Eliášek (65. Horník), Švehla. Trenér: Petr Nykles. Rapid Plzeň: J. Liška - Cvach, Kořenek, Kadlec, Klekner, Drtil, Matějka, V. Žák (26. Holík), Ungr, Veber, Řezníček (4. Filipčík). Trenér: Pavel Šimsa.

Horní Bříza – Stříbro 1:1

PK: 4:3. Poločas: 0:0. Branky: 57. J. Mašek – 48. Tůma. Rozhodčí: Mifková. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Horní Bříza: Schimmer - P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd, Do Thanh Tung, Potoček (83. Reindl), Netáhlo, Kraček (75. Sedlecký), J. Mašek. Trenér: Aleš Zach. Stříbro: Dolejš - Pavlas, Kolena (75. Makrlík), Marek Vyšín, Vejvoda, Korytna, R. Skopový, Pospíchal (53. Kertis), Bůžek (90. Pašek), Lanfranchi, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško.

Černice – Vejprnice 1:1

PK: 6:7. Poločas: 0:0. Branky: 46. Hrach – 69. Puhlovský. Rozhodčí: Říha. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Černice: Daněk - Chvojka, Fürbacher, Švejda, Petr, E. Eger, Vít, Hrach, Peterka (71. Mastný), Mur (27. Toman), Zeliński. Trenér: Petr Kural. Vejprnice: Turek - Rada, Kolář, Bayer, Bernard, Kotva, Kuhajda, D. Křen, Puhlovský, Heller, R. Křen. Trenéři: Roman Baxa, Lukáš Paul.

Domažlice B - Zruč 4:0

Poločas: 0:0. Branky: 67. Vůch z penalty, 71. V. Černý, 81. Copák, 86. T. Korelus. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 2:3. Diváci: 72. Domažlice B: Bratanič - Sloup (46. T. Korelus), Soupír (83. Kubr), Sedláček (68. Hojda), Copák, Vlček, Hoang (39. V. Černý), Vojtko, Javorský, Vůch (83. L. Korelus), Peroutka. Trenér: Pavel Javorský. Zruč: Řezáč - Mošna (78. Šnajdr), Fryček, Kastelic (58. Lang), Tobrman, Pavel, Korous, Kubeš (78. Dyk), D. Král, A. Král, O. Mašek (58. Šulan). Trenér: Jan Kraus.

Radnice - Chotíkov 0:3

Poločas: 0:2. Branky: 11. Rubricius, 39. Vlk, 59. D. Míka. Rozhodčí: Duda. ŽK: 0:0. Diváci: 175. Radnice: Volák - Klír, L. Brož, Esterka (46. Seget), Huttr (46. Poláček), M. Krč, M. Habr (46. Svoboda), Ineman (71. Kesner), Valenta, Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht starší. Chotíkov: Bejdák - Buchta, Kellner (86. Toman), M. Míka (46. Cirok), Huml (71. Vomáčka), Klepal, Rubricius (71. Adlt), D. Míka, Michal Praus, Vild (85. Stehlík), Vlk. Trenér: Adam Forman.

Staňkov - Bolevec 4:0

Poločas: 0:0. Branky: 48. a 56. Arrammach, 70. Kubina, 88. Kolros. Rozhodčí: Bína. ŽK: 0:1. Diváci: 132. Staňkov: Jánský - Vrba, Dolejš, Liška, Arrammach, Hrdina, Pitipáč (72. Kolros), Záhoř (18. Doležal), Kubina (81. Drudík), Bozděch, Hodan. Trenér: Milan Kucharič. Bolevec: Körner - Bublík, Jaroš, Humpál, Pelnář, Anténe (71. Šnaider), Hibler, Winkelhöfer (53. Thomayer), Dlesk, Loula (54. Šplíchal), Krchov. Trenér: Michal Bublík.

18. kolo krajské I. A třídy: Kaznějov – Luby 1:1 (3:5 na penalty, 0:0, 49. Vinkler – 76. Šleis), Košutka – Tachov 2:3 (2:2, 42. Liška, 45. T. Pekník – 35. a 87. Hudec, 45+1. Hána), Žákava – Rokycany B 4:0 (3:0, 4. a 24. Boukal, 14. Aubrecht z penalty, 54. Mencl), Bělá nad Radbuzou – Sv. Hrádek 3:1 (1:1, 26. Černý, 57. P. Jarina, 69. Hofmeister), Sušice – Svéradice 2:0 (2:0, 19. Sedláček, 44. Klíma), Mýto B – Kralovice 1:2 (0:1, 56. M. Nový – 21. Lavička, 60. Hurt), Křimice – Mochtín 1:3 (0:1, 78. Dytrt – 56. a 69. Žiak, 21. Smolík). Pozn.: Žihle ze soutěže odstoupila a její výsledky byly anulovány.

14. kolo krajské I. B třídy, skupina A: Dlouhý Újezd – Klenčí 6:1 (2:0, 12., 49. a 71. Čížek, 35. Zeman, 63. Havel, 85. Janků – 84. Čech), Meclov – Chodov 3:1 (2:0, 33. Suchý, 44. Kubica, 87. Hartl – 90+3. M. Holar z penalty), Planá – Postřekov 1:1 (3:4 na penalty, 0:0, 73. O. Suchý z penalty – 56. Kuželka z penalty), Chodský Újezd – Chodová Planá 4:1 (1:0, 56. a 66. Beneš, 14. Kurčík, 46. Petr Pikl – 57. Chval), Úněšov – Horšovský Týn 2:2 (4:3 na penalty, 0:1, 62. Nechutný z penalty, 83. Rabada – 27. a 55. Novák), Mrákov – Krchleby 0:0 (4:5 na penalty). Pozn.: Nečtiny odstoupily ze soutěže a její výsledky byly anulovány.

14. kolo krajské I. B třídy, skupina B: Chotěšov – Vrhaveč 1:0 (0:0, 88. Hönig z penalty), Pačejov – Kasejovice 5:0 (1:0, 32., 51. a 64. Šmrha, 75. Panuška, 82. Kubáň), Bolešiny – Chlumčany 0:3 (0:2, 4. Dostálík, 35. Tomíšek, 74. Milota), Měcholupy – Přeštice B 1:1 (3:4 na penalty, 0:1, 70. Jandečka – 36. Pavlík), Štěnovice – Dobřany 0:2 (0:1, 1. Bouček, 53. Radič), Blovice – Klatovy B 3:2 (1:2, 39., 55. a 82. Rous – 7. Kotáb, 29. Škoch), Horažďovice – Chanovice 3:2 (2:1, 13. Jůda, 15. Štěch, 46. Boček – 32. Prýmas, 48. Kubaň).

14. kolo krajské I. B třídy, skupina C: Volduchy – Plasy 4:2 (4:0, 9. a 39. Hoblík, 13. Škarda, 15. Pernica – 68. Ryšica, 73. Černý vlastní), Zbiroh – Město Touškov 1:2 (0:1, 25. Huňáček – 20. a 73. Vyšata), Kozolupy – Všeruby 1:1 (6:5 na penalty, 0:0, 79. Sláma z penalty – 82. Herák), Smíchov Plzeň – Raková 5:0 (1:0, 36. J. Černý, 61. Kroc, 71. Fajfrlík, 78. J. Přibáň, 85. Konopík), Dýšina – Chrást 2:4 (2:0, 4. Pěč, 13. Křen – 58. Brýla, 64. Maur, 83. Kostifar, 89. Votava), Vejprnice B – Malesice 1:1 (4:3 na penalty, 0:1, 48. D. Král – 45. Legát), Slovan Plzeň – Příkosice 7:1 (4:0, 9. z penalty, 45+1., 52. z penalty a 86. Matula, 19. Nosek, 45. Koranda, 77. A. Žák – 53. Šefl).