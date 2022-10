Slavoj měl v bitvě proti pátému Postřekovu raketový vstup do zápasu. Po devíti minutách už to bylo 2:0. „Před zápasem jsme trošku lepili sestavu. Měli jsme šest absencí, do toho hrálo béčko, takže sestavu jsme museli trošku zredukovat. Pomohl nám ale výborný nástup do utkání, brzy jsme vedli 2:0, a i když soupeř záhy snížil, do konce poločasu jsme dokázali přidat třetí branku, ta byla důležitá," popisoval průběh úvodní půle trenér Kolovče Martin Steinbrücker.

10. kolo I. B třídy (skupina A): Slavoj Koloveč - Sokol Postřekov 4:1 (3:1).Zdroj: Jiří Pojar

Po změně stran už diváci viděli pouze jeden regulérní zásah, a to z kopačky Milana Záhrobského, který pečetil výsledek na konečných 4:1. „Kluky musím pochválit za to, jak tento zápas zvládli. Nebylo to jednoduché, zvlášť po soubojové stránce, protože Postřekov má velmi důrazný tým. Vítězství mohlo být ještě vyšší, ale hned čtyři góly nám rozhodčí neuznali kvůli ofsajdům," připojil pětačtyřicetiletý lodivod úsměvnou perličku, která se jen tak nevidí.

Zatímco před začátkem sezony trenér Steinbrücker o cílech klubu po postupu z okresního přeboru do nejnižší krajské soutěže mluvit příliš nechtěl, teď už je vzhledem k absolutní dominanci Slavoje přece jen o trochu konkrétnější. „Jsme první, zatím jsme všechno vyhráli, ale nesvazujeme se tím. Určitě bychom už však v tuto chvíli chtěli hrát o postup do I. A třídy," přiznává Steinbrücker s tím, že volba jiných slov, by byla v současné situaci pouhým alibismem.

Mimochodem: Slavoj Koloveč, někdejší postrach soupeřů, za který v minulosti hráli třeba bratři Doškové, a v kraji drtil jednoho soupeře za druhým, naposledy prohrál v září roku 2020, a to v České Kubici, kde podlehl domácímu celku těsně 2:3. Od té doby odehrál hned 37 soutěžních zápasů a všechny vyhrál. Letos kromě deseti úspěšných soubojů v I. B třídě slavil vítězství i v prvním kole Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde zdolal Horažďovice 4:2.

„Je to paráda, ale každá série jednou končí. Na to se ve fotbale zkrátka nehraje, protože každý zápas začíná za stavu 0:0. Navíc se teď pro soupeře stáváme tak trochu terčem. Určitě bychom chtěli vítěznou sérii natáhnout co nejdéle, ale víme, že jednou porážka zkrátka přijde," dodává závěrem trenér Kolovče.

