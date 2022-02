„V Tachově to pro nás byla obrovská škola. Myslím si, že to je tým, který by hrál špičku přeboru, možná i vyšší soutěž,“ vrátil se kouč Staňkova ještě k předchozímu utkání. To, že jeho družina v sobotu udolala Dobřany, bere pozitivně, ale zároveň výhru nijak nepřeceňuje.