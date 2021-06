„V Nýrsku se potkají dva týmy, které chtějí hrát fotbal, takže to pro nás bude velmi zajímavé utkání. Určitě tam chceme zvítězit, ale znovu dáme šanci celému kádru,“ ujišťoval před zápasem trenér a hráč Pavel Javorský.

A měl pravdu. Více než stovka fanoušků v ochozech viděla parádní podívanou a především pět branek. Z vítězství 3:2 se nakonec radovali Chodové. A to i díky dvěma trefám mladíka Antonína Vlčka. Obzvlášť jeho paráda z 47. minuty stála za to – táhlá rána z dobrých pětadvaceti metrů skončila v šibenici domácí svatyně.

FK Okula Nýrsko (modří) vs. TJ Jiskra Domažlice B (žlutí) 2:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„V poslední době jsem měl chuť vstřelit nějakou pěknou branku, a tak jsem to často zkoušel. Dnes jsem se dostal do střelecké příležitosti někde před vápnem, a tak jsem to zkusil. Konečně jsem to hezky trefil,“ liboval si po zápase Antonín Vlček, který zhodnotil i zápas jako takový.

„Klasické přípravné utkání, které s Nýrskem hrajeme každý rok. Jeho průběh byl takový, jaký jsem očekával – padaly branky na obou stranách. Jsem rád, že jsme vstřelili o jeden branku více a soupeře porazili,“ liboval si ofenzivní fotbalista Benfiky.

Kromě pěti branek diváci viděli mraky gólových příležitostí, ale i desítky soubojů. Některé i za hranou regulérnosti – soupeři si na trávníku zkrátka nic nedarovali. „Zákroky možná byly tvrdší, ale i když se na hřišti zlobím, tak mě takové zápasy moc baví,“ prohlásil Vlček.

Zatímco béčko třetiligových Domažlic odehrálo už třetí přípravný zápas, pro domácí Nýrsko se jednalo v tomto roce o premiéru.

„Byl to náš první zápas po obrovsky dlouhé době, takže nějaké podrobnosti nemá moc smysl řešit. Soupeř byl opravdu velmi kvalitní a podle mě se hrál dobrý fotbal,“ hodnotil utkání Jiří Brabec, nová posila Optiků, která naposledy působila v Hrádku u Sušice (I. A třída).

„Chtěl jsem si vyzkoušet vyšší soutěž a Nýrsko mi v tomto směru dalo příležitost. Navíc je tady super parta i krásné hřiště. Jsem opravdu moc rád, že jsem součástí týmu,“ pochvaluje si obránce nýrské Okuly.