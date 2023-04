Byl to boj, ale ten nakonec zvládli. Fotbalisté Slavoje Koloveč porazili v sobotu ve šlágru 16. kola áčkové skupiny Tatran Chodov těsně 3:2 a upevnili si první místo v tabulce, na kterém mají aktuálně náskok devíti bodů před druhou Tlučnou, která o víkendu smetla Chodský Újezd 4:0.

I. B třída, skupina A (16. kolo): Tatran Chodov - Slavoj Koloveč (na snímku fotbalisté v zelených dresech) 2:3 (1:2). | Foto: Jiří Pojar

„Zápas mi hodně připomínal podzimní duel (Koloveč vyhrála totožně 3:2 – pozn. autora). V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli, vytvářeli jsme si šance a dvě z toho proměnili,“ pochvaloval si v hodnocení pro klubový facebook kouč Slavoje Martin Steinbrücker. „Ale v prvním poločase jsme měli vést více než o dva góly,“ poznamenal ještě vzhledem k obrazu hry.

„Druhý poločas jsme začali ve stejném stylu, a do 80. minuty jsme dali ještě břevno a nastřelili dvě tyče. Pak ale soupeř změnil rozestavení, s čímž jsme si chvílemi nevěděli rady a vedli jsme pouze o gól. Ale kluci zápas chtěli moc zvládnout, a to se povedlo. Chtěl bych jim za to poděkovat, plnili na hřišti to, co měli,“ lebedil si šestačtyřicetiletý kormidelník. V další utkání hostí jeho tým v neděli od 16 hodin doma proti FK Planá. Pravděpodobně už i s Grajciarem.

TJ Tatran Chodov – TJ Slavoj Koloveč 2:3

Poločas: 1:2. Branky: 30. Hruška, 78. Janek – 13. M. Lucák, 37. Sušický, 64. Tumpach. Rozhodčí: Červený – Novotný, Maier. ŽK: 0:0. Diváci: 240. Hřiště: UMT Domažlice. Sestava TJ Tatran Chodov: Krutina – D. Lorenz (46. Hrubý), Reininger, Stejspal, Šmejkal, M. Holar, Moravec, Janek, Kapic, Hanák (80. M. Lorenz), Hruška. Trenér: Pavel Kurek. Sestava TJ Slavoj Koloveč: Knopf – Mastný, Lužný, Soupír, J. Lucák, F. Šlajs (75. T. Šlajs), Kadlec, Sušický, Duchoň, M. Lucák, Tumpach (76. Kamír). Trenér: Martin Steinbrücker.

