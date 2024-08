Kdyně vyhrála první půli 2:0, ale domácí v rozmezí od 68. do 78. minuty otočili skóre na konečných 3:2.

"Jsem smutný. Vývoj zápasu nám v prvním poločase docela přál. Musím říct, že si domácí vítězství zasloužili. Herně byli lepší, ale my jsme do zápasu nevstoupili špatně, dobře jsme bránili. Soupeř byl opravdu dobrý, hrál intenzivně, často nabíhal za obranu. Své šance neproměnili, hodně nás v prvním poločase podržel gólman Horáček. My jsme byli v první půli nebezpeční z protiútoků, dali jsme dva pěkné góly, jeden z nich, musím říct, excelentní. My máme bohužel před začátkem I. A třídy velké problémy, co se zranění týče. Máme čtyři hráče dlouhodobě zraněné, kteří minulý rok nastupovali, a teď chyběli ještě další dva hráči ze základu, a tak jsme měli ze zápasu trošku strach. Rozhodla situace, když jsme šli tři na jednoho a neproměnili jsme šanci na 3:0. V podstatě za pár minut jsme dostali dva góly za sebou, což nám sebralo do závěru hodně energie. Pro nás zajímavý zápas, velká zkušenost pro všechny kluky. Ukázalo nám to, jak by to mohlo v I.A třídě vypadat, jak to bude těžké," citoval server fotbalunas trenéra Kdyně Milana Kuchariče.

V příštím kole (neděle, 14.00) hostí Kdyně nováčka I. A třídy Horažďovice.

Rokycany B - Kdyně 3:2 (0:2)

Branky: 68. Stejskal, 69., 78. Kroc - 12. Mašek, 45. Jarko. ŽK: 1:1.

Sestava Kdyně: Horáček - Červeňák, Gondek, Jarko (77. Vogeltanz), Kullač, Dufek, Mašek (81. Belanec), Sloup, Šup, Prytula (46. Vávra), Linkeš (77. Kveton).