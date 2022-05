Po debaklu 1:4 ve Stříbře zvyšoval kouč Holýšova hlas. "A hodně. Protože tam ten výkon opravdu neměl nic společného s mužstvem z krajského přeboru. Nebojím se říct, že to byl od všech odfláklý zápas. Přišel ´kartáč´ a teď jsme zahráli fakt dobře. Sestava ještě není taková, jaká by měla být, protože máme spoustu zraněných. Ale jsem spokojený za tři body," řekl Jakš.

Utkání ve Stříbře bylo podle něj typickým zápasem, který potká mužstvo dvakrát za rok. "Nic nejde, bez bojovnosti a nasazení. Sestava byla komplikovaná kvůli zraněním, ale to neomlouvá výkon, jaký jsme ve Stříbře předvedli. Proti Chotíkovu to bylo o něčem jiném. Chotíkov je silný mančaft a technicky hodně vyspělý. Získali jsme důležité body a snad zase přijde pohoda," doufá Jiří Jakš.

Ve zbytku sezony chce Holýšov dohrát ve středu tabulky. "Pravděpodobně to tak dopadne, protože je to tam oddělené, prvních pět i posledních mužstev je odskočených. Takže ten střed zůstane tak, jak je, ale do konce soutěže chceme odehrát co nejvíce bodů. Hlavně aby kluci měli radost ze hry, abychom pobavili diváky, atmosféra byla pozitivní a dělali jsme body," prohlásil trenér Holýšova.

V sobotu od 10.30 hodin hraje Holýšov ve Zruči, která je namočená do záchranářských starostí. "Musíme se připravit jako na každý zápas. Věřím, že venku už konečně zabereme, protože na hřištích soupeře se nám nedaří. Zatímco doma jsme po Domažlicích B nejlepší, venku jsme třetí od konce. Takže máme na čem pracovat. Je třeba zlepšit defenzivu, protože v posledních čtyřech zápasech venku, jsme dostali šestnáct gólů, což je strašně moc. Defenziva nefungovala a dělali jsme hrubé chyby," konstatoval lodivod holýšovského klubu.

Proti Chotíkovu vyměnil tři hráče a změnil rozestavení. Nehráli jsme na čtyři obránce, ale se třemi. Takže jsme doma hru více otevřeli a bylo to ku prospěchu. Ještě nevím, jaký systém zvolíme ve Zruči. Rozhodneme se i podle marodky," vysvětlil Jiří Jakš.

