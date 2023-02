Utkání se hrálo na umělé trávě v Domažlicích, kam Holýšov přijel pouze s jedním hráčem na střídání. "Oslabená sestava s hráči z béčka a s jedním dorostencem trochu ovlivnila náš výkon. Byl jsem docela rozhozený z toho, že nás bylo málo.Soupeř na nás nastoupil prvních patnáct minut aktivním fotbalem, ale dobře jsme to odbránili. Poté jsme dostali hloupý gól. Po půl hodině hry jsme přebírali iniciativu. Na to, že Koloveč hraje I. B třídu, tak byla kvalitním soupeřem. My jsme rozhodli zkušeností, dostali jsme se do dvou brejků, z nichž jsme vyrovnali a vstřelili vítězný gól. Soupeř měl také veké šance, ale neproměnil je. Myslím si, že vyhrálo šťastnější mužstvo," okomentoval pohárový zápas trenér Holýšova Jaroslav Kubeš, který v zimní přestávce nahradil Štěpána Hirschla.