„Tři body jsou pro nás enormně důležité. Rozhodly naše dva rychlé góly ve druhé půli, které soupeři zlomily vaz. Chotíkov pak ještě udělal další chyby, které jsme potrestali. Dohrávali jsme sice v deseti, ale v klidu jsme to zvládli. Kluci si mohli konečně zakřičet, málem to už zapomněli,“ řekl s úsměvem spokojený trenér fotbalového Baníku Lukáš Pleško.

Velice důležitou výhru oslavili také fotbalisté Rapidu, kteří v souboji týmů ze spodních pater tabulky doma udolali Bolevec 4:2. „Zvládli jsme zápas týmů, které body zkrátka potřebují, navíc teprve podruhé jsme vyhráli doma. Řekl bych, že v prvním poločase jsme byli lepší a po zásluze vedli 2:1. Po změně stran už nebyl náš výkon tak dobrý a soupeř vyrovnal hru. Nicméně jsme pak přidali ještě dvě branky a získali tři body,“ ulevil si kouč Rapidu Pavel Šimsa.

Rovněž souboj sousedů, jen s tím rozdílem, že ze špičky tabulky, nabídlo také sobotní utkání Nepomuku s vejprnickou Slavií. Po základní hrací době duel skončil remízou 1:1, na penalty poté uspěl Nepomuk, jenž tak z posledních osmi zápasů vytěžil neuvěřitelných třiadvacet bodů (ze 24!).

„Cenné dva body proti soupeři, který v Nepomuku už hodně dlouho nebyl. Vejprnice totiž hrály fantasticky, na každém postu měly obrovskou kvalitu. My to proto museli odpracovat, pro hráče to byla velká dřina,“ uvedl po zápase trenér rozjetého Nepomuku Josef Viktora.

Jednoznačným vítězstvím se v 10. kole elity kraje prezentovali fotbalisté Nýrska, kteří smetli Černice 4:0. „Ale tak jednoduché, jak napovídá výsledek, to nebylo,“ upozorňuje kouč Nýrska Karel Kalivoda.

FK Okula Nýrsko (modří) vs. Černice (černí) 4:0.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Celý zápas byl po fotbalové stránce otevřený. My však svou pracovitostí a trpělivostí duel dovedli do vítězného konce. Hráli jsme dobře v obraně a ve druhé půli dali i krásné branky po pohledných akcích. Zatímco v předchozích týdnech naše výkony nebyly ideální, tentokrát musím za předvedenou hru hráče pochválit. I oni sami měli v kabině lepší pocit,“ pochvaloval si kouč nýrských Optiků, jemuž ale starost teď dělá poměrně výrazná marodka.

Z vítězství a tří bodů se radovalo také vedoucí béčko Domažlic, které tentokrát uspělo v Horní Bříze 2:0. „Kluky musím pochválit. I přes nízký věk hráčů jsme na hřišti působili jako vyzrálý tým. Soupeře jsme za celý zápas pustili jen do jedné či dvou větších šancí a sami dokázali vstřelit dvě branky,“ pochvaloval si hrající kouč Jiskry Domažlice B Pavel Javorský, jehož mužstvo bodovalo už poosmé v řadě.

Stříbro – Chotíkov 5:2 (1:1)

Branky: 48. a 67. Kohut, 40. Hřebík z penalty, 50. Kolena, 58. Skopový – 15. Klepal, 72. Lopata. Rozhodčí: Cupl. ŽK: 5:2. ČK: 70. Pavlas (Stříbro). Diváci: 69. Stříbro: E. Hruška – Hřebík, Marek Vyšín, Kolena, Lanfranchi (85. Pašek), Vejvoda, Skopový, Kohut (83. Bůžek), Pavlas, Dyk, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško. Chotíkov: Šilhánek – Vild (86. Adlt), Rubricius (86. Vlk), D. Míka, Klepal, Michal Prais (46. Buchta), Martin Míka (77. Vomáčka), Forman, Denk, Huml (66. Cirok), Lopata. Trenér: Petr Kučera.

Nýrsko – Černice 4:0 (1:0)

Branky: 40. Kohout, 55. T. György, 81. I. Varga, 87. Z. Mašek. Rozhodčí: Jakš. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Nýrsko: Toul – Pavlík (73. Hájek), Trumpeš, Kopřiva (85. Z. Mašek), I. Varga (82. Antonovics), T. György, K. Kalivoda ml., Čanecký, Lužný, M. Brož, Kohout. Trenér: Karel Kalivoda starší. Černice: Gottwald – Zeliński (79. Pipaš), Vít, P. Eger, Skala, Fürbacher (66. Mlnařík), E. Eger, Pinc, Chvojka (56. Peterka), Švejda, Hrach. Trenér: Petr Kural.

Zdroj: tvcom.cz

Lhota – Radnice 0:2 (0:2)

Branky: 4. a 32. Kroc. Rozhodčí: Fillinger. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Lhota: Jan Rojík – V. Suda (65. Kouřil), Horník, D. Křížek, Zdvořáček, Adam Vlček, Langer, P. Suda, Kotrnoch, Sulek (46. Eliášek), M. Paul. Trenér: Petr Nykles. Radnice: Volák – Klír (66. M. Krč), Rýdl, L. Brož, Esterka (89. Paleček), Kroc (73. Kvasnička), Mulač (74. Huttr), Fencl, Valenta, P. Aubrecht ml. (89. Seget), L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht st.

Zdroj: tvcom.cz

Horní Bříza – Domažlice B 0:2 (0:1)

Branky: 28. Sedláček, 84. Neumann. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 3:1. Diváci: 60. Horní Bříza: Schimmer – Šimice, P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, Do Thanh Tung, Gavrylovskyy , Prokop, Kraček (87. Šmucer), J. Paukner. Trenér: Aleš Zach. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček, Javorský, Vojtko (81. L. Korelus), Soupír, Hoang (71. Neumann), Chodora (64. Peroutka), Antonín Vlček. Trenér: Pavel Javorský.

Zdroj: tvcom.cz

Rapid Plzeň – Bolevec 4:2 (2:1)

Branky: 26. a 72. Filipčík, 34. Matějka, 68. Harmady – 30. Humpál, 77. M. Pelnář. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 0:4. ČK: 89. M. Pelnář (Bolevec). Diváci: 65. Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář, Kořenek, Kadlec, Klekner, Čupalka (61. P. Nový), Harmady, Matějka (79. Řezníček), Drtil (87. M. Peroutka), Filipčík, Suk (87. Kostifar). Trenér: Pavel Šimsa. Bolevec: Körner (31. Tolkner) – Bublík, Dlesk, J. Toman (46. R. Černý), Žíla (46. M. Soukup), Hibler, Tran (70. Šplíchal), M. Pelnář, Humpál (60. Loula), J. Fryček, Anténe. Trenér: Michal Bublík.

Nepomuk – Vejprnice 1:1 (1:0)

PK: 5:3. Branky: 8. Knapp – 55. Svoboda. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Nepomuk: Baroch – Voráček, Šafanda, R. Rous (75. Skala), Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, Knapp, M. Kašpar (61. J. Nový), D. Šmíd (84. Berkovec), A. Viktora. Trenér: Josef Viktora. Vejprnice: Vavrík – Rada, Heindl (46. Potoček), Bayer, Kolář, Kuhajda, Kotva, Svoboda, Puhlovský, A. Heller, Klocperk (82. Dvořák). Trenér: Lukáš Paul.

Zdroj: tvcom.cz

Tlumačov – Staňkov 1:0 (1:0)

Branka: 5. Sobotník. Rozhodčí: Bína. ŽK: 2:3. Diváci: 155. Tlumačov: Touš – Leitl, Wolf, R. Šindelář, Pfeifer, Kobes (66. Váchal), Copák (82. T. Šindelář), Hamor (70. Frček), Džugan, Malík, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek. Staňkov: Jánský – Doležal, Dolejš, Drudík, Záhoř, Šimůnek, Váchal, Pitipáč, Vrba (46. Arrammach), Kubina (72. Hrdina), Bozděch. Trenér: Milan Kucharič.

Zdroj: tvcom.cz

Holýšov – Zruč 2:0 (1:0)

Branky: 14. Štěpán, 82. Zavadil. Rozhodčí: Špindlerová. ŽK: 3:4. Diváci: 100. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Trhlík, Remiáš (77. Juráš), Černohorský, Vítek, Valachovič, Šperl (89. Šlégl), Kraus, Štěpán (69. Majer), Kadar. Trenér: Jiří Jakš. Zruč: Strejc – Tobrman (81. Pechman), D. Král, Šulan, Lang, Hakr (76. Klail), A. Král, Kubeš, M. Fryček, Frýbert (66. Róth), Karpíšek. Trenér: Ferenc Róth.

Zdroj: tvcom.cz

10. kolo krajské I. A třídy: Tachov – Petřín Plzeň B 1:3 (0:1, 63. Sláma – 45. a 56. J. Vodrážka, 90. Kotěšovec), Sv. Hrádek – Svéradice 1:0 (0:0, 69. Kutil), Košutka – Mýto B 5:2 (3:2, 20., 48. a 56. Triner, 30. Jaroušek, 34. Pekník - 28. a 45. z penalty Hatina), Žákava – Žihle 4:3 (0:2, 46. Drugda, 73. T. Nekola, 89. Skala, 90+1. Mencl – 38. a 60. Masopust, 44. Šafář), Kaznějov – Sušice 2:2 (5:4 na penalty, 2:1, 14. Vondráček, 26. Švátora – 13. Kadlec, 88. Hrubec), Bělá nad Radbuzou – Křimice 1:2 (0:1, 58. Pavel Jarina – 40. Szedmák, 69. Koutek), Rokycany B – Mochtín 1:0 (0:0, 62. Holek), Luby – Kralovice 0:3 (0:1, 4. Bulín, 53. Berbr, 66. Pánek).

10. kolo krajské I. B třídy (skupina A): Chodová Planá – Kdyně 3:1 (2:1, 15. Soukup, 38. Chval, 85. Radil z penalty – 28. Šup), Chodov – Dlouhý Újezd 1:5 (1:1, 34. Hrubý – 58., 74. a 90. z penalty Bukva, 7. Pešek, 79. Dvořák), Horšovský Týn – Planá 6:0 (2:0, 66. a 87. Šperl, 42. a 83. Falout, 39. Čižikov, 47. Sladký), Meclov – Úněšov 7:2 (3:1, 19. a 25. Suchý, 40. Varga, 56. Beňušík, 63. Chromý, 73. Kolros, 87. Hartl z penalty – 46. Rabada, 49. Šebek), Krchleby – Postřekov 2:1 (1:1, 19. Gabriel, 80. Bláha – 39. Souček), Chodský Újezd – Mrákov 1:2 (0:2, 78. Trejbal – 8. Čoka vlastní, 27. Stýskal), Klenčí – Nečtiny 4:0 (2:0, 45., 77. z penalty a 88. Čipera, 23. Smazal).

10. kolo krajské I. B třídy (skupina B): Chlumčany – Přeštice B 1:1 (3:4 na penalty, 1:1, 12. Vajai – 5. Bešta), Pačejov – Štěnovice 1:4 (1:1, 5. Šmrha – 23. Švec, 71. Koželuh, 80. Fiala, 90. Uxa), Chanovice – Měcholupy 3:1 (2:1, 6. a 12. Kubaň, 66. Polena – 41. Červený), Vrhaveč – Klatovy B 3:1 (1:1, 21. Barborka vlastní, 70. Kozák, 77. Mundl z penalty – 25. Diviš), Kasejovice – Bolešiny 4:0 (2:0, 7. a 77. Fiala, 45. Novosad, 48. Mála), Dobřany – Blovice 1:2 (1:2, 22. Roubíček – 10. J. Rous, 14. Krásný), Horažďovice – Chotěšov 3:1 (2:0, 10. a 89. Boček, 30. Jůda – 80. Louda).

10. kolo krajské I. B třídy (skupina C): Příkosice – Plasy 2:3 (1:1, 29. Pour z penalty, 75. V. Nový – 13. Koudele, 52. Jílek, 87. V. Nový vlastní), Kozolupy – Smíchov Plzeň 2:5 (1:2, 20. Pancurák, 65. Sláma z penalty – 3. a 17. J. Přibáň, 71. a 77. Krčál, 75. Kroc), Všeruby – Volduchy 2:0 (1:0, 24. M. Mašek, 90. Herák), Město Touškov – Slovan Plzeň 0:4 (0:1, 63. a 69. Matula, 23. Sartorius, 86. Litványi), Raková – Chrást 1:4 (1:2, 10. Turek – 30., 68. a 73. Švajcr, 18. Tupý), Zbiroh – Vejprnice B 2:1 (1:0, 60. Kořínek, 75. Rada z penalty – 86. Formánek), Malesice – Dýšina 0:2 (0:0, 48. a 88. Pěč).