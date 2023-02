Svoje třetí přípravné utkání odehráli v sobotu fotbalisté divizních Rokycan, kteří zamířili do Plzně, kde změřili síly s devatenáctkou silné Viktorie Plzeň. Svěřenci trenéra Milana Dejmka ovšem nezachytili úvod zápasu a padli 0:2.

Chotíkov udolal výborné dorostence Přeštic. Soupeř mě překvapil, chválil Kučera

„Celkově byla první půlka z naší strany velmi špatná. Nedokázali jsme udržet balon, nezachytávali jsme náběhy domácích hráčů a dostali dvě branky,“ zlobil se trenér fotbalistů Rokycan. Po změně stran se obraz hry malinko změnil.

FC Rokycany (fotbalisté v zelenočerných dresech), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

I tým z Husových sadů vystrkoval růžky, ale to nakonec na zvrat (nebo alespoň korekci skóre) nestačilo. „Ve druhé půli se hra vyrovnala. I my jsme měli nějaké náznaky nebezpečných šancí, ale celkově se jednalo o zasloužené vítězství Viktorky,“ konstatoval sportovně Dejmek.

S tréninky týmu pomáhá bývalý ligový fotbalista. Teď Malesice rozdupaly Zruč

V sobotu byli v akci i fotbalisté Doubravky, kteří remizovali s Březovou 4:4. „Bylo to divoké utkání. Oba týmy zkoušely různé věci a celkově se hrálo hodně otevřeně. Pak jsme i prostřídali, aby dostali šanci všichni kluci. Samozřejmě bych byl raději, kdybychom nedostali tolik branek, ale zatím to přepínání směrem dozadu není takové jako na podzim. Každopádně… je to zatím jen příprava,“ sdělil Deníku ostřílený kouč plzeňského celku Josef Michálek.

1/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 2/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 3/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 4/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 5/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 6/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 7/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 8/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 9/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 10/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 11/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 12/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 13/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 14/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 15/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 16/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 17/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4. 18/18 Zdroj: Deník/Filip Nekola Zimní příprava: SK SENCO Doubravka - Olympia Březová 4:4.

Velmi těsně uspěl další divizní tým, SK Klatovy 1898. Ten doma zdolal 2:1 rezervu třetiligových Domažlic. „Jsem daleko více spokojenější než před týdnem po zápase s Nepomukem (Klatovy vyhrály 4:3). Kluci bojovali, makali. Sice jsme měli personální problémy (chyběli Presl, Mészáros i Ferko), ale hráči, kteří nastoupili, podali dobrý výkon,“ liboval si klatovský trenér Michal Hoffmann, jehož družina výsledkem 2:1 zdolala Benfiku, jak se záloze Jiskry Domažlice přezdívá, v letošní sezoně už potřetí. Porazila ji v podzimním utkání FORTUNA divize A i letos v zimní přípravě na začátku tohoto roku.

Nepomuk zvítězil, dal pět branek Jihočechům

Vůbec poprvé v rámci přípravy zvítězili fotbalisté Nepomuku, kteří v Blatné přestříleli jihočeský Protivín 5:3. „Měli jsme večer před zápasem takový teambuilding, klubový bál… takže jsme měli malinko obavy, jak na tom budeme a jak utkání zvládneme. Ale přežili jsme to a zvítězili, s čímž jsem moc spokojený, protože jsme v přípravě ještě nevyhráli a už jsme to potřebovali,“ liboval si trenér fotbalistů Nepomuku Josef Viktora.

Stříbrští podlehli soupeři z krajské I. A třídy

O víkendu se naopak nedařilo Stříbru, které doma prohrálo s Košutkou 1:2. „Kvalitní prověrka. Soupeř předvedl výborný výkon, ve hře nás velice vysoko napadal. My jsme se bohužel tentokrát moc nesešli. Pořád nás trápí některá zranění, dva tři kluci onemocněli a někteří dorostenci byli se školou na lyžáku,“ poznamenal jeden z trenérů fotbalového Stříbra Luboš Zaoral.

TJ Baník Stříbro (žluté dresy), ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„I když jsme nakonec prohráli, zápas rozhodně splnil to, co měl. My jsme hlavně rádi, že se nám nikdo další nezranil,“ ulevil si kouč Baníku, jehož tým čeká v pátek generálka s Křelovicemi (doma od 19 hodin).

Fotbalový víkend - výsledkový servis

*kliknutím na zápas najdete detail z konkrétního utkání

Zimní příprava: Baník Sokolov – Jiskra Domažlice 1:5, Baník Most Souš – FK ROBSTAV Přeštice 0:1, Viktoria Plzeň U19 – Rokycany 2:0, MFK Chrudim – Viktoria Plzeň B 4:1, SENCO Doubravka – Březová 4:4, Klatovy – Jiskra Domažlice B 2:1, Petřín Plzeň – Horní Bříza 2:2, Kralovice – Mladotice 3:1, Junior Strakonice – Chanovice 4:0, Petřín Plzeň – Petřín Plzeň U19 6:4, Protivín – Nepomuk 3:5, Baník Stříbro – Košutka Plzeň 1:2, Švihov – Seč 2:2, Jiskra Domažlice U19 – Koloveč 4:5, Osek – Nýrsko 0:1, Sušice – Rapid Plzeň 3:7, Bolevec – Vejprnice 2:2, TJ Přeštice – Lhota 5:1, Zruč – Sokol Malesice 0:4, Měcholupy – Mochtín 3:2, TJ Přeštice U19 – Chotíkov 0:1. Pohár PKFS (dohrávky 2. kola): Chodov – Tachov 0:6, Dlouhý Újezd – Radnice 1:2.

Švihov vs. Seč 2:2. Cíl pro jaro? Porvat se o postup, hlásí kouč. Co posily?