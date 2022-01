Proti Kolovči nasadí dva až čtyři dorostence, protože ze čtvrtečního tréninku se kvůli drobným zraněním nebo nemoci omluvilo několik hráčů. "Někteří dorostenci s námi chodili na tréninky, ale chci je vidět i v zápase," podotkl kouč.

V zimní přípravě čekají favorita krajského přeboru tréninky třikrát týdně s využitím umělého trávníku, tělocvičny nebo tartanové dráhy. "První tři týdny budeme nabírat fyzičku, protože se mi zdálo, že v zápasech některým hráčům chyběla. K tomu využijeme soustředění v lesích a kopcích v okolí areálu Pranty u Kdyně. Jsou tam i dlouhé rovinky, takže se dá říct, že trenér tam má všechno, co potřebuje. Chtěl jsem i delší soustředění, ale kluci chodí do školy a do práce," uvedl Javorský.

Kromě Kolovče se domažlické béčko v přípravě utká s Klatovy, Furth im Waldem, Petřínem Plzeň, Viktorií Plzeň U17, dorostem Jiskry Domažlice a v generálce na první jarní kolo krajského přeboru s Přešticemi B.

Benfika chce vyhrát i do třetice, síla mužstva je podle kouče ve fotbalovosti

Co se týče změn v kádru, tak skončil záložník Michal Růžek. "Kvůli velkému pracovnímu vytížení," vysvětlil hrající trenér béčka Domažlic.

Naopak do zimní přípravy se s lídrem krajského přeboru zapojil záložník František Copák z Tlumačova. "Za to jsem velice rád. Věřím a doufám, že se jeho přestup dotáhne, aby nás Fanda na jaře posílil," přeje si Javorský s tím, že v řešení jsou další pohyby v kádru.

Mladíci Vojtěch Černý a Karel Jahn, kteří hrají za B tým, trénují s A mužstvem. "Vojta i Karel Jahn už nasbírali minuty v ČFL. Mám radost, že mladým se daří, trénují s áčkem a nastoupí v třetí lize. Trenér Vaigl sleduje naše kluky. I když áčko má velkou kvalitu, tak kluci mají šanci dostat se do něj. Spolupráce s A týmem funguje výborně a v případě potřeby si vypomůžeme," pochvaloval si Pavel Javorský.

Jiskra Domažlice B vede krajský přebor o devět bodů před druhými Radnicemi. V prvním jarním zápase soutěže mají Domažlice B doma Stříbro, hraje se v neděli 13. března od 14.30 hodin.

