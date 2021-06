„Oproti duelu s Přešticemi už to bylo z naší strany lepší a myslím si, že první poločas jsme odehráli celkem solidně,“ uvedl trenér Plzeňanů Zbyněk Kočí, jehož týmu zařídil cennou výhru po rohovém kopu Dominik Kalina.

Kouče vítězství potěšilo, ale mrzela ho nepříjemná událost týkající se hostujícího záložníka Jakuba Brabce, kterého po jednom nešťastném souboji musela se zraněním kolene odvézt záchranka do nemocnice. „Je to kaňka celého zápasu. Snad bude Kuba brzy v pořádku. Zbytek utkání to dost ovlivnilo, hra byla rozháraná,“ pokračoval v hodnocení plzeňský kouč.

Doubravka (ve žlutém) zvítězila 1:0.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Z turnajového vítězství se v sobotu radovaly také Přeštice, které na domácím trávníku přejely Slavoj Mýto po dvou brankách Kramla a trefě Štípka jednoznačně 3:0.

„S výkonem týmu jsem spokojený. Kluci na hřišti plnili to, co jsme si řekli před zápasem, a oproti předchozímu utkání s Klatovy, ve kterém se jim moc nechtělo, byla na nich tentokrát vidět veliká chuť. Už v prvním poločase jsme mohli dát tři góly, ale své šance jsme nevyužili. Ve druhé půli už jsme ale jasně dominovali,“ pochvaloval si trenér přeštického mužstva Stanislav Purkart.

Vítězné utkání mají za sebou také fotbalisté třetiligové TJ Jiskra Domažlice, kteří již v pátek ve Zbůchu zdolali v přátelském utkání béčko plzeňské Viktorie 2:1.

„Pro náš mladý tým byl souboj s Jiskrou velmi cenný z hlediska sbírání zkušeností. Utkání mělo velmi dobrou úroveň, byť na obou stranách chybělo několik hráčů. I když to byla jen příprava, mrzí nás, že jsme neuspěli, protože chceme vyhrát každé utkání, chceme mít v týmu vítězné typy hráčů. Na druhou stranu se stále připravujeme na třetí ligu a zkoušíme určité herní varianty. Kluci mě rozhodně nezklamali,“ měl jasno trenér Viktorie Josef Parlásek.

Hned dvojnásobnou porci zápasů si střihli fotbalisté divizního Petřína, kteří nejprve v pátek rozstříleli Mariánské Lázně 5:1, ale o den později podlehli jihočeským Katovicím těsně 2:3.

„I když to podle výsledků nevypadá, tak obě utkání byla dost podobná. Nám nevyšly úvodní poločasy obou zápasů, avšak pak jsme vždy přidali a soupeře přehráli. Zatímco proti Mariánským Lázním jsme ale své šance proměňovali, proti Katovicím už tolik ne,“ říkal kouč Petřína Radek Vodrážka.